La "zona azul" de Avilés recauda 1,9 millones, menos que antes de la crisis sanitaria

La recaudación obtenida en 2024 por los pagos que hicieron los usuarios de la zona azul de Avilés ascendió a 1.943.465 euros, una cifra ligeramente superior a la obtenida en 2023 y que casi iguala a la registrada en 2022, que fue de 1.943.814 euros. Las cifras están aún por detrás de los 2,15 millones de euros de 2019, antes del estallido de la pandemia, cuando la media diaria se situó en 6.000 euros. Así se desprende del balance de 2024 elaborado por Dornier, la empresa que gestiona la zona ORA en la ciudad. No hay desglose de la cantidad recaudada por zonas: azul (alta rotación), naranja (baja rotación) y verde (residentes).

Pero sí por meses. Octubre fue el mes que registró la mayor recaudación: 174.178 euros, abonados 82. 275 euros en parquímetros y, el resto, a través de la aplicación móvil Telpark. Y es que esta aplicación, que permite realizar el pago telemático de la zona de aparcamiento regulado de Avilés desde dispositivos móviles, ya se utiliza más que las máquinas de pago tradicionales. Concretamente, la aplicación online fue durante el año pasado el método de pago elegido por uno de cada dos conductores (concretamente el 51,58% de los casos), lo que supone un incremento de más de 3 puntos respecto al porcentaje de uso en 2023 (48%). El empleo de parquímetros decrece en casi 4 puntos respecto al 2023. El tanto por ciento de operaciones en pago anual es casi residual, el 0,04%.

En 2024 ha sido la primera vez que la aplicación Telpark supera en uso a los parquímetros en un balance anual. Lo que evidencia que la herramienta ha venido creciendo en el tiempo en los usos y es una tendencia que, a futuro, se consolidará y pasará a ser con diferencia el principal medio de pago en el estacionamiento regulado, según fuentes municipales. "Esta aplicación facilita considerablemente la gestión al usuario en cuanto al pago, a la no necesidad de disponer de efectivo o de no tener que desplazarse hasta el parquímetro, al mismo tiempo que permite activar una serie de avisos a alarmas que evitan sanciones por exceso del tiempo de uso, algo que por medios físicos no se puede garantizar", inciden.

Así, el número total de operaciones registradas en el aparcamiento regulado en Avilés durante 2024 fue de 2.291.524, cifra ligeramente inferior a la de 2023 (2.313.737). Del total de operaciones registradas en 2024, 1.108.488 fueron realizadas mediante parquímetros, y 1.182.031 a través de Telpark. El mes con más operaciones registradas fue octubre, con 210.249 (97.438 en parquímetros y 112.811 por la aplicación). Le sigue enero con 202.231 (101.409 en parquímetros y 100.822 en telpark)

Por último, cabe destacar que la aplicación es la forma mayoritariamente elegida para la realización de anulaciones de sanciones, superando todos los meses a los parquímetros. En concreto en 2024 las anulaciones en parquímetro fueron 7.888 y por la aplicación 11.360.

La ORA se implantó en Avilés en el año 2009. El Plan de Movilidad Urbana (PMUS) de Avilés incluye más plazas de estacionamiento regulado de las existentes en la actualidad en la ciudad así como algunos cambios en aras de conseguir una mayor rotación, que se obligará a cumplir de manera estricta (ahora se renueva el ticket sin mover el vehículo).