Lo caro que es vivir en Castrillón: El PSOE alerta de que deben declararse al menos seis zonas tensionadas

El grupo municipal del PSOE ha elaborado un estudio sobre las zonas tensionadas en el concejo en el que ha concluido que los cálculos hechos en el concejo no son lo suficientemente precisos. Según explican, la Ley de Vivienda tiene en cuenta, para declarar una zona como tensionada, la renta media del concejo, algo que creen que no es representativo de la realidad que se vive en el municipio. "Hemos realizado un análisis por zonas censales cruzando los datos del coste de alquiler con la renta media de cada sección censal. De esta manera se detecta que en Castrillón habría un total de seis zonas tensionadas, dos en Piedras Blancas, dos en Salinas y la totalidad de Raíces. Además, se detectan otras cinco, cuatro en Piedras Blancas y una en Salinas, que por menos de cien euros de diferencia no alcanzan el nivel de zona tensionada", señalan desde el partido, que exigen al PP "un compromiso claro en la búsqueda de soluciones".

"Castrillón presenta grandes diferencias en cuanto a niveles de renta según la zona. Por eso nos pareció importante añadir al análisis conjunto como concejo el de los datos sección por sección censal. El resultado evidencia lo que ya mucha gente está sufriendo, el elevado coste del alquiler y de la compra de vivienda en Castrillón", indican desde el PSOE, que mandan un mensaje al PP. "No es momento de pararse y esperar, es momento de actuar para contribuir a resolver el problema que muchas familias de Castrillón ya tienen. Los jóvenes tienen que buscar alquileres fuera de nuestro concejo porque los precios son elevadísimos. Hay que trabajar para buscar soluciones y no expulsar de Castrillón a quienes quieren iniciar su proyecto de vida", alertan los socialistas, que proponen que Castrillón ponga a disposición del Principado suelo para la construcción de vivienda pública.

Por todo ello, el PSOE presentará una moción en el pleno para hablar sobre el tema. "Es necesario recopilar datos sección por sección para tener una fotografía completa de la situación y articular soluciones en función de la situación. También es necesario tomar decisiones sobre lo que ya se puede hacer como es ceder suelo para viviendas públicas al Principado. Castrillón no puede permitirse esperar. Desde el PSOE estamos trabajando para que así sea, estamos en las soluciones. Esperamos que el resto de grupos políticos, sobremanera el PP que es el que gobierna, nos apoye en este trabajo", sentencian.