Una de las mayores leyendas del fútbol avilesino, con pasado en el Oviedo, ídolo en el Marcelo Gago

"Lo más importante es que estudiés y os forméis", sentenció ayer Esteban Suárez ante los alumnos del Marcelo Gago. El avilesino, exportero con pasado en equipos como el Oviedo, Atlético de Madrid o Almería, participó en la Semana del Deporte del centro, e hizo gala de su "avilesinismo". "Me presta que vean que gente de aquí, que puede ser su vecino, puede ser el que sale la tele y se identifiquen con ello", manifestó el futbolista, que ahora trabaja como comentarista en los partidos de Primera División.

Aunque casi ninguno de los niños le había visto en directo, todos habían hecho sus deberes. "Gracias a internet vienen con las preguntas bien preparadas. No me conocen, pero reconocen mi trayectoria, algo que es de agradecer", detalló el guardameta, que durante su intervención se acordó de varios de los entrenadores que le marcaron. "A nivel profesional el más importante fue Luis Aragonés, pero en general me quedo con Isidro, que fue mi profesor y mi técnico en el Navarro, cuando era pequeño. También tengo un gran recuerdo de Quirós y de Villamil", confesó.

Uno de los momentos que encandiló a los niños fue cuando Esteban recordó alguno de los momentos de su carrera, como cuando se enfrentó a nombres como Cristiano Ronaldo o Leo Messi. "Esos jugadores les impresionan. Les he contado alguna anécdota, como que tengo en casa la última camiseta de Puyol, que les ha encantado", reconoció el avilesino, que se tuvo que esperar para firmar papeles, cromos y hasta camisetas de los presentes. "Me encanta que sean tan cercanos", recalcó el que fue futbolista, que les dejó un recado: "Espero que ahora, cuando me veáis por la calle, me saludéis y os acordéis de esta visita".

