Solomillo, jamón y carrilleras: la peculiar propuesta gastronómica que arranca hoy en Luanco y Candás

Han cambiado de fecha, pero no de espíritu. Luanco quiere presumir de su cultura del "gocho" para que la villa no solo sea conocida por su tradición pesquera. Por ello, desde hoy y hasta el próximo 30 de marzo seis restaurantes de Luanco y uno de Candás celebran las segundas "Jornadas del Ibérico", un evento con el que quieren "meter más gente en Gozón y Carreño", asegura Chus Paradelo, presidente de la junta hostelera local y dueño de "La Playa by Chus".

"Estamos muy contentos por seguir con este proyecto un año más, ya que tuvo una gran aceptación. Hemos decidido cambiar la fecha, porque la última vez creemos que nos acercamos demasiado al verano y entendemos que ahora viene mejor, para pasar el frío", apuntó Paredelo en un acto que contó con representación del PP local, aunque no hubo nadie por parte del equipo de gobierno.

Como suele ser habitual, desde Otea, patronal de la hostelería, defienden la libertad de cada establecimiento a la hora de escoger entre menús o platos. Los locales participantes son "D de Diego", "Las Delicias de Güela", "La Ribera", "El Tormentín", "Casa Repinaldo", "Sidrería El Parque" y "La Playa by Chus" y en ellos se ofrece desde secreto ibérico, arroz caldoso con presa ibérica o carrilleras. Los precios de los menús oscilan de los 38 a los 25 euros.

Ramona Menéndez, vocal del comité ejecutivo de Otea, excusó la no presencia de José Almeida, presidente de la patronal que acaba de ser nombrado presidente de la Hostelería de España. "Es una gran oportunidad para celebrar la riqueza gastronómica y poner en valor un producto diferente. En Luanco también se puede presumir de guisos", comentó la hostelera, que destacó que estas propuestas "son un ejemplo para potencias nuestros productos". "Invito a todo el mundo a que venga a descubrir la zona y a probar los platos", dijo.