Carlos F. Mora, presidente de la junta de cofradías de la Semana Santa de Avilés: "Tenemos tradición y los pasos, solo hay que trabajar más el impulso turístico"

-Estamos a falta de tres semanas para el inicio de la Semana Santa. ¿Cómo van los preparativos?.

-Estamos a tope, como suele ocurrir todos los años. Tras la presentación del cartel y la pregonera, la gente percibe que la fecha del inicio está más cerca y se anima más. Eso sí, llevamos un mes con la entrega de hábitos.

-Los ensayos de las bandas de tambores también resuenan en la ciudad en las últimas semanas.

-Los tambores llevan ensayando unos dos meses, desde después de la cabalgata.

-Las cofradías viven un momento de esplendor a juzgar por el número de miembros de las diferentes hermandades. ¿Cuántas personas participan en las cofradías en la actualidad?

-Cada año vamos subiendo. Llegamos a más de 2.000 cofrades en Avilés. Por ejemplo, La Dolorosa que es de las cofradías más numerosas ya tiene casi 500 cofrades y la de San Juan Evangelista, otros tantos. En la de San Pedro somos 240. Haciendo una media pues rondaremos más de 2.000 y creciendo año a año. Y eso se nota, sobre todo, en cofradías pequeñas como la mía (San Pedro) que este año hicimos otros veinte cofrades. Me imagino que las grandes mucho más. San Juan tiene mucho tirón con los guajes...

-¿Las cofradías tienen algún tope a la hora de sumar nuevos miembros? Entiendo que no...

-El único requisito para formar parte de una cofradía es estar bautizado.

-Entiendo que es obvio.

-Últimamente ha bajado el número de bautizos pero hay mucha gente que pregunta si pueden ser cofrades sin bautizar.

-¿Ah, sí?

-Y eso no puede ser. Hay abuelas que preguntan que si pueden hacer a los nietos cofrades. Les decimos que tienen que estar bautizados y hay veces que nos dicen que los padres no quieren bautizarlo. Pues entonces no se busque el jaleo. En cualquier caso la Semana Santa tiene vida.

-La Semana Santa es de interés turístico regional desde 2003, desde esa época, ha crecido y mucho.

-Cada año vamos a más y a nivel turístico, también.

-Dice la prensa de ámbito nacional que Avilés celebra la "Semana Santa de Asturias", así. ¿Qué le parece esa afirmación?

-Avilés, exceptuando la Guerra civil, siempre ha salido a la calle por Semana Santa. Nunca ha parado y lo que se destaca de Avilés es su tradición. Los periodistas me preguntan cada año qué novedades hay. Y yo siempre digo que nunca hay novedades. Puede haber que en vez de un farol se saquen cirios como haremos este año en San Pedro. Pero no se trata de grandes novedades, de pasos nuevos... Trabajamos por mantener la tradición.

-¿Cómo están los trámites para conseguir que la Semana Santa avilesina sea de interés turístico nacional?

-Sigue en marcha. Vamos paso a paso porque queremos hacerlo bien. Necesitamos un informe para poder presentarlo y se lo hemos encargado a los hermanos De La Madrid.

-¿Los requisitos que se exigen para esa distinción ya están cumplidos?

-Los cumplimos todos. Ya tenemos una moderna página web (semanasantadeaviles.com). Las visitas van bien, todo va funcionando como tiene que funcionar.

-Con esa web se le da un toque "moderno", como decía usted antes .

-Ahora mismo las redes sociales son claves. La presentación del cartel es un momento importante para nosotros que se lleva haciendo desde los años cincuenta pero tenemos que estar también en las redes. En algunas cofradías, hay vocalía de redes sociales. Es lo que atrae a la gente joven y les llega y tiene que ver también con el impulso turístico. Si no estás en las redes no te conoce nadie.

-Aquella idea de unir las cofradías en una junta, ¿ha sido un acierto?

-Totalmente. Tenemos que volcarnos un poco más para conseguir que la fiesta sea de interés turístico nacional. Todo va funcionando bien pero internamente tenemos que trabajarlo mejor, organizarnos mejor... A nivel turístico, en otras ciudades el cartel ya lleva presentado meses. Podemos plantear iniciativas para ir a Fitur para promocionar la Semana Santa de Avilés con vídeos. Cuidar mejor los tiempos para la promoción turística... del ámbito religioso ya nos preocupamos las cofradías. Tenemos que adelantarnos en el plano turístico, si no, hablando en plata, nos comen la carnada en otros lados.

-Los últimos años Avilés está lleno.

-Las procesiones atraen a creyentes y no creyentes. Es una catequesis popular. Salimos con las imágenes a la calle y ahí niños preguntando quien es (el de la imagen) y el abuelo les explica. Son momentos que van llegando a la gente. Lo religioso, nuestro estado de penitencia, es cultural, las imágenes tienen siglos de historia. No somos como Sevilla pero nuestro cariño tenemos a las imágenes.

-Centrándonos en la Semana Santa de este año, tendrán de pregonera a María Teresa Álvarez.

-Cada año una cofradía es la encargada del cartel y de la persona que lea el pregón. Este año le tocó a Jesús de La Esperanza, más conocida como la de "La Borriquilla". Ellos lo han decidido. Tener a María Teresa Álvarez como pregonera es muy positivo, es una pregonera de nivel y seguro que su pregón va a llegar. Será el 6 de abril en San Nicolás.

-¿Qué espera de la próxima Semana Santa?

-Que haga buen tiempo, que respete y que haya afluencia de gente. Que las personas que vengan de fuera que disfruten de las procesiones, por supuesto, y también de Avilés, que es un museo al aire libre.

-¿Y que le faltaría?

-Quizá engalanar más las calles. Lo hacemos con los cofrades que ceden sus balcones. Quizá engalanar las farolas de la calle La Cámara, por ejemplo. Es uno de los objetivos. Tenemos la tradición, los pasos, solo tenemos que trabajar la imagen y dar ese impulso turístico.

