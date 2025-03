De las Heras: «Avilés tiene una mística especial del casco histórico al Ferrera»

Nico de las Heras es uno de los avilesinos que han vivido en primera persona el cambio de Avilés durante todos estos años. Por sus ojos pasó el crecimiento exponencial de la ciudad con el desembarco de Ensidesa y la época dorada del deporte avilesino, con nombres como Quini o Dacal que ahora suenan ya muy lejanos. «Veo complicado que se pueda revertir la situación que vive la ciudad si no hay una voluntad política de verdad», analiza el deportista, que ya prepara su nueva aventura en el mundo del atletismo. Él es ejemplo de la cultura del esfuerzo que le ha llevado a la cima, siendo capaz de correr más de 400 kilómetros en tan solo 48 horas, una cultura que es una de las características de su generación.

La ciudad del bullicio

«En todos estos años no he notado ninguna revolución en la ciudad salvo la industrial. Se notó mucho en el impacto comercial. Mis padres montaron un comercio aprovechando ese boom», recuerda De la Heras, que también destaca el crecimiento social que vivió Avilés en aquellos años. «La ciudad estaba llena de bullicio y para nosotros era lo normal, lo de toda la vida. Las familias tenían muchos hijos y eso se notaba. Además, de aquella no había más que bajar a Las Meanas, no había más entretenimiento para los chavales», apunta.

Ahora todo es diferente. «Se nota el bajón de población, no solo a nivel comercial, que eso también lo achaco a un cambio dentro de la sociedad, también en las calles. Creo que es algo que traen los nuevos tiempos. Las calles de Avilés son más tristes, ya no tienes a la gente de antes», comenta. De las Heras es poco positivo a la hora de vaticinar un cambio en esta dinámica. «Es necesario moverse a nivel político. El tema de la Universidad puede ser atractivo. También hay varios proyectos de hoteles que pueden mover la ciudad. Pero es muy complicado llegar a los niveles de antaño», opina.

La Ría de Avilés "espantaba"

El cambio para bien lo ha notado a nivel de luz. «Ahora, gracias a Dios, la luz ha entrado en el callejero avilesino. Eso le da un brillo propio a la ciudad. En mi época no éramos consciente de lo que teníamos encima, era nuestro pan de cada día», subraya. Como ejemplo pone una experiencia personal relacionada con el deporte. «De joven hacía piragüismo en la ría. Había una capa negra, como crema, que si ve alguien algo así ahora se espanta. Cuando llegábamos a casa nos teníamos que lavar las manos con aguarrás, porque si no era imposible de quitar. Íbamos directos a la ducha, con la ropa encima, para que nos diesen manguera», recuerda.

De las Heras también ve con buenos ojos las posibilidades que ofrece Avilés a la gente de su quinta. «Es una ciudad con una mística especial. Pasear todos los días por sitios tan bonitos y cuidados como Galiana o el parque de Ferrera es una maravilla», afirma. También es de su agrado la oferta cultura y gastronómica que tiene la villa. «Durante estos años se ha notado una gran mejora en los profesionales de la ciudad, han luchado por creer y ahora son un foco muy importante para atraer turismo».

Recurrir a la juventud

Para que Avilés vuelva a recuperar los brotes verdes de su juventud, el atleta cree que la clave está en la voluntad política. «Hay que pensar, hay que moverse y recurrir a personas con altas capacidades para darle la vuelta a la tortilla. Esto no puede depender de un farmacéutico, como es mi caso, o de un periodista. Se necesita gente capaz, que pueda darle la vuelta a esto», expresa el avilesino, que donde no ve vuelta atrás es en la baja natalidad. «Va en bloque con la economía. Antes con cuatro cosas te apañabas, ahora la vida es carísima. También hay un cambio en la sociedad, ahora mucha gente no quiere ni tener hijos. No creo que sea algo sencillo de revertir, porque no es una moda pasajera, es ya una costumbre social», dice.

Deportistas referentes

En un aspecto donde se ha visto un gran cambio en la villa es en el mundo del deporte. Durante estos años Avilés ha criado a grandes atletas, véanse Dacal o Yago Lamela, y futbolistas que han llegado a Primera División, como el archiconocido Quini, su hermano u otros nombres como Manel Menéndez. Ahora la falta de ídolos en esa vertiente es alarmante. «Yo soy futbolero. Me acuerdo que antes, cuando iba a competir a Galicia, era la penúltima región de España y sus equipos estaban en Segunda o Segunda B. Nosotros éramos la quinta provincia y teníamos a Sporting y Oviedo en Primera. Incluso el Avilés llegó a estar en Segunda. Mira ahora. El deporte está muy ligado a la economía», explica. Otro punto a tener en cuenta es el ya citado cambio en la sociedad. Cuando De las Heras era joven apenas había opciones de entretenimiento. La televisión tenía dos canales y no existía internet. «Antes todo el mundo hacía algo. Aunque fueses muy malo, preferías ir a hacer piragüismo que quedarte en casa, porque te aburrías. Ahora los niños tienen mil atractivos», comenta. En su época era raro el club de la ciudad que no tenía un campeón de España en sus filas. Algo de lo que De las Heras es ejemplo de la cultura del esfuerzo, una circunstancia que también echa en falta ahora.

Precios populares

Aunque tiene esperanza en que salga un nuevo icono avilesino, cree que, sin una apuesta clara por el deporte desde el sector público, es muy complicado repetir la edad dorada del deporte avilesino. «Puede salir un niño que sea una estrella del tenis o del rugby, pero creo que eso solo hará que su deporte tenga más foco, no hará que crezca toda la estructura. Seguramente nada más destaque se vaya fuera y los que quieran seguir sus pasos lo tengan que ver por la tele», se lamenta.

Lo que cree Nico de las Heras que puede ser un buen primer paso es la decisión de que los clubes no paguen por las instalaciones deportivas, ya que cree que eso puede provocar que bajen las cuotas. «Sería ideal que el deporte fuese más popular. No es lo mismo pagar 40 que 20 euros por apuntar a tu hijo a atletismo, por ejemplo. Al final una actividad deportiva cuesta bastante. Ahí es donde se debe invertir el dinero», sentencia este avilesino que anhela una mayor capacidad de acción para devolver a la ciudad la vitalidad de antaño. n

