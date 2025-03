Monoloco desembarca en la ciudad: "Es un acierto la gestión de Avilés para convertirse en referente de conciertos"

Puede parecer extraño por su juventud, pero Héctor Herrero y Diego Bajo (León, 2001) son las caras detrás del desembarco del Monoloco en Avilés. Tras arrancar su proyecto en su León natal, esta pareja ha cruzado las fronteras del Negrón para traer su festival, uno de los más reputados del panorama nacional, a tierras asturianas. No pueden estar más contentos con la acogida y confían en llenar la Magdalena el próximo 30 de abril con nombres de relumbrón como Hard GZ y Juan Magán. Sobre todo ello conversan con LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Cómo está siendo el aterrizaje en Avilés?

-Héctor Herrero : La verdad que estamos muy contentos. Esto era todo un reto para nosotros, cada vez que ampliamos las fronteras lo es, pero la respuesta que estamos teniendo nos satisface mucho. Se nota que la gente tiene muchas ganas de venir a conocernos.

-¿Están contentos también con el ritmo de la venta de entradas?

-Diego Bajo : Sí, la verdad. Aunque no lo anunciamos con mucho tiempo la acogida está siendo buena. Aquí el aforo está más controlado que en el recinto que tenemos en León, pero prevemos hacer ‘sold out’. Nuestra idea es tener los conciertos dentro del pabellón, porque ya sabes que con el tiempo en Asturias no se puede jugar. La parte de fuera también la vamos a usar, pero tenemos pensado colocar ahí diferentes actividades y foodtrucks.

-A primera vista llama la atención la fecha en la que se celebra el festival, el 30 de abril.

-H. H. : Monoloco es un festival atemporal, siempre lo hacemos en fechas que no son vacaciones como tal. En León lo programamos cuando acaban los exámenes. Nuestro público objetivo es la gente universitaria, por lo que intentamos ofrecerles una experiencia top antes de que se vayan de vacaciones. Cerca de Avilés están Gijón y Oviedo, con campus universitarios, además de toda la gente de otros puntos de la región.

-Ustedes no llegan a los 25 años y, a pesar de ello, son los promotores de uno de los principales festivales de España. ¿Cómo son esas conversaciones con representantes o políticos que pueden a doblarles la edad?

-D. B. : Ahora llevamos tres años con el Monoloco y las cosas son más sencillas, ya tenemos una marca muy reconocida, pero al principio era muy complicado. Estamos muy agradecidos con Avilés porque fueron ellos los que se interesaron por nuestra propuesta, es algo que agradecemos mucho. Antes era difícil, pero ahora solo tenemos buenas palabras para todo el mundo. En Avilés nos han puesto muchas facilidades para aterrizar, el trato ha sido muy agradable y nos han ayudado mucho. Están haciendo una gran gestión de La Magdalena para colocar a la ciudad como un sitio estratégico a la hora de planificar giras de conciertos.

-Ya conocen de primera mano la fiesta de Asturias. Su festival formó parte de la noche de Galiana, con dos djs en la plaza del Ayuntamiento.

-H. H. : Nos quedamos alucinados de la que preparáis ahí en un momento. Nos encantó el Descenso de Galiana. Lo que más nos impresionó es que daba igual que lloviese, la gente no se movía y seguía disfrutando. El primer acercamiento no pudo ser mejor.

-Por el momento ya se conocen dos de los artistas que vendrán al Monoloco Avilés, Hard GZ y Juan Magán. ¿Qué más nombres tienen en mente?

-D. B. : Nos gusta apostar por un festival de géneros muy variados. Juan Magán va a dar un concierto en el que todo el mundo se va a saber sus canciones, muchas son himnos para muchos jóvenes. Hard GZ es uno de los cantantes más reconocidos del género urbano, acaba de petarlo en el Movistar Arena. Aún nos quedan dos cantantes por confirmar que son bastante conocidos, aunque son de estilos diferentes. Los dos van a gustar mucho en Asturias. Además, entre concierto y concierto nos gusta meter a un dj, que son de los mejores a nivel nacional, para que la gente que no le guste cierto artista no pueda escaparse, porque luego vienen temazos. Nuestro cabeza de cartel es Juan Magán, pero en los próximos días desveláremos más novedades.

-¿Apostarán también por talento de Asturias?

-D. B. Por supuesto. Tenemos una sección en el Monoloco que se llama ‘Local Heroes’, para dar a conocer a la gente de la zona donde hacemos el festival. Nos gusta apoyar a la gente de la tierra y darles la oportunidad que quizás les está costando tener.

-Asturias parece una cuna para los festivales. Ustedes son los últimos en llegar, pero la región también acoge al Boombastic, el Metropoli, el Riverland… ¿Qué tiene esta tierra de especial?

-H. H. : Asturias tiene una gran cultura musical, es un destino casi paradisiaco. Nosotros lo sabemos de primera mano, cada vez que podemos intentamos pegarnos una escapada. Puede llover o no, pero el tiempo suele ser agradable. A eso se suma que tienes el mar y la montaña casi pegados. Hemos estado en varios de los festivales que citas, tenemos una buena relación con ellos y creemos que hacen un gran trabajo para que Asturias sea más visitada por la gente. Otra clave es la personalidad de los asturianos, que tenéis esa cultura de ser abiertos y de las fiestas de prao, que es algo muy chulo. No venimos a competir con esos festivales, vemos a cubrir un hueco en el calendario donde no había una oferta.

-Vendan el Monoloco a la gente que no les conozca, para acabar de convencerles.

-D. B. : Monoloco es un festival por y para la gente joven, que cuida mucho cada detalle. Una de nuestras prioridades es que sea una fiesta segura, invertimos mucho dinero en que no haya ningún problema. Podemos decir con orgullo que en estos tres años nunca nos ha pasado nada, tocamos madera. Los padres cuyos hijos quieran venir pueden estar tranquilos. Además, ellos también pueden venir. No solo pensamos en los hijos, creemos que a los padres también les puede gustar la experiencia.

-H. H. : Piensa que Monoloco empezó siendo la alternativa a las espichas que había en León. Después del covid se prohibieron y nosotros empezamos así, siendo una especia de espicha, y ahora nos hemos convertido en un festival. Está orientado a jóvenes, pero pensamos en todo el mundo. Si vas al Monoloco te lo vas a pasar en grande.

n

Suscríbete para seguir leyendo