Podemos, ahora en la oposición, se abstiene con PP y Vox en las cuentas

El Pleno de ayer tenía poca mordiente, más allá de escuchar a la alcaldesa, Mariví Monteserín, explicar el cese de los dos concejales de Podemos, escuchar a éstos, y ver la posición que adoptaban con sus votos ahora que están en la oposición después de medio mandato en el gobierno local. Y votar fue antes que explicar. Los ediles de la formación morada unieron sus votos a los de PP y Vox y se abstuvieron en los puntos que tenían que ver con las cuentas y el inventario de 2024, año en el que estaban en el gobierno y compartieron presupuesto. La alcaldesa zanjó rápido su comparecencia, solicitada por el PP, para explicar la salida de la anterior edil de Festejos, Sara Retuerto: "No había sintonía con la sociedad avilesina".

"Avilés es una ciudad muy plural en la que se realizan muchos eventos y actividades para una sociedad muy participativa y con un marco ideológico muy variado", señaló Monteserín. Añadió la alcaldesa que llegada la mitad del mandato, se hizo balance "y consideramos necesario hacer ajustes. Se hizo una propuesta a Podemos que no fue aceptada, y en el marco de mis competencias tomé una decisión".

A las críticas del PP de no dar explicaciones entonces, la alcaldesa indicó que el mismo día que firmó el decreto se hizo pública una nota de prensa. Y añadió que tanto el PSOE como IU siguen defendiendo el pacto de gobierno aunque Podemos decidiera descolgarse del acuerdo.

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, fue concreta y directa a lo "importante": ¿Cómo van a resolver legalmente que Cambia Avilés tiene dos ediles en el gobierno (IU) y dos en la oposición (Podemos)? Aún no hay respuesta. Agustín Medina, como portavoz de IU, señaló que "está todo más que explicado". Añadió que "era un clamor social y político la deficiente gestión en festejos" y defendió que ya se ha cumplido el 70% de lo acordado en el pacto de gobierno entre PSOE y Cambia Avilés.

El turno de palabra le correspondió entonces a la concejala de Podemos, Sara Retuerto, quien defendió que "no hubo negociación ninguna" con sus exsocios de gobierno, que le ofrecieron "concejalías vacías de contenido" y que se utilizaron "tácticas de matonismo" cuando se "podía haber hecho de manera más elegante".

Para concluir afirmó que ella y su compañero, David García, "vamos a trabajar en la oposición para que Avilés sea una ciudad innovadora y que las personas se queden a vivir aquí, no se vayan". La portavoz del PP, Esther Llamazares, insistió por su parte en que "no se entiende que antes fuera positivo el pacto de gobierno y ahora que se rompa, resulta que lo es que se rompa porque lo refuerza". Y, continuó, "ustedes que tanto escuchan a la sociedad avilesina, ¿van a dar respuesta a la recogida de firmas para que no haya conciertos o para que el mercado empiece más tarde".

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, fue contundente: "Todo esto ya se ha tratado. Se comunicó lo que había sin esconder nada, y dos no negocian si uno no quiere. A la propuesta que se hizo no hubo respuesta ni alternativas. A los grupos que no gobiernan, se les informó por decreto de alcaldía, que es como había que hacerlo. Vamos a seguir trabajando para cumplir el pacto de gobierno".

El Pleno, pese a prolongarse durante cuatro largas horas, no dio para mucho más. En las cuentas correspondientes a 2024, la edil de Hacienda, Raquel Ruiz, desgranó la liquidación correspondiente a 2024, que se cerró con un resultado tras ajustes de 14,8 millones de euros y un superávit de unos 10 millones. El nivel de ejecución fue del 78% en cuanto a gastos y del 99% respecto a ingresos. Y en cuanto a inversiones, las arcas municipales han destinado un total de 9.968.361 euros a este . En este Pleno, el concejal de Podemos, David García, se estrenó como oposición y preguntó si en las marquesinas de los nuevos intercambiadores de autobuses se daría información en llingua asturiana, a lo que la edil de IU Ana Solís contestó afirmativamente. Preguntó García también cuántos parques de baterías habían solicitado implantarse en Avilés. El socialista Manuel Campa respondió que habían solicitado información para 18, que solo dos podían cumplir los requisitos pero que no había presentada ninguna solicitud de licencia.

El PP critica los cargos de confianza y el gobierno replica: solo son diez

El Ayuntamiento de Avilés no tiene asesores, sino cargos de confianza contratados. Así lo explicó ayer el concejal socialista Noé Vega en respuesta a una interpelación del PP a raíz de la anulación de dos de estos contratos por sentencia judicial.

La portavoz Esther Llamazares preguntó cuántos asesores tiene el gobierno municipal, si saben cuáles son sus competencias y si pueden actuar como si fueran "jefes". Y es que, afirmó, da la sensación de que hay una "administración paralela". Puso como ejemplo que la concejalía de Cultura y Festejos tiene dos cargos de confianza que, afirmó, "se encargan de hacer el seguimiento de contratos, piden presupuestos, envían correos... ¿Eso no lo tiene que hacer el personal técnico?", planteó.

Noé Vega, edil responsable de Recursos Humanos y de la Administración General del Ayuntamiento, se fue a la normativa vigente para explicar que hay personal eventual contratado, no asesores, y "saben cuáles son sus competencias". Y añadió que el Ayuntamiento puede tener hasta un máximo de 25 de este personal eventual contratado, tantos como concejales, y solo tiene 10.

El grupo municipal Vox preguntó por la cuantía que se ha abonado en subvenciones para fachadas. Y explicó que en la comparativa del informe económico financiero de 2024 hay gasto comprometido elevado, pero que una parte desapareció en el informe correspondiente a febrero. E interpeló sobre el "tapón" que existe para realizar esos pagos, añadiendo el "enfado considerable" en las comunidades de vecinos por los retrasos.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, señaló que la información no está disponible hasta que se cierra la liquidación del presupuesto, y que el Ayuntamiento está en fase de análisis de la documentación requerida a las comunidades. La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, reclamó que se adopten los mecanismos necesarios para acelerar el procedimiento, a lo que Ruiz respondió que esa es la intención del gobierno local.

