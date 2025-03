Asociaciones locales claman ante el "colapso burocrático" del Ayuntamiento

"El Ayuntamiento está colapsado por la burocracia". Las asociaciones vecinales de Castrillón se han puesto de acuerdo para "lanzar un grito de alarma" por la situación que están viviendo. Según explican, no están viendo avances en sus reclamaciones y, para más inri, tampoco se está haciendo nada en asuntos del pasado, como puede ser el plan de asfaltados. "Aún seguimos sin ver los caminos arreglados, es más, al no ejecutarse este plan, no pueden llevarse a cabo reparaciones ni en esos caminos ni en otros que se van deteriorando con el uso, teniendo que llegar los vecinos a retomar el oficio de camineros", esgrimen las entidades en un comunicado.

Otro de los puntos que tratan es el cobro de ayudas para los eventos que realizan durante el año, algo que dicen está "paralizado". "Las actividades culturales están justificadas en tiempo y forma y aún no hemos ingresado la subvención. Esto empieza a causarnos preocupación porque nos encontramos inmersos en la organización y ejecución del programa de actividades del presente año y, para costearlo, contamos con las ayudas concedidas por el Ayuntamiento, pues junto con las cuotas de socios son los ingresos fijos para poder planificar el alcance de gastos", argumentan.

Estas circunstancias están provocando a las asociaciones "desmotivación", ya que "el trabajo administrativo ocupa gran parte del tiempo que de forma altruista dedicamos a nuestros pueblos". "Lo que pretendemos es lanzar un grito de alarma y pedir que tengan a las asociaciones vecinales en más consideración que la dedicada, cuando se acercan las elecciones, para recabar información propagandística. Y si nada se puede hacer, que eleven esta queja a donde corresponda, con la esperanza de que alguien encuentre la solución", sentencian.