La ministra de Vivienda destaca como ejemplo de "buena gestión" la rehabilitación de Buenavista en Avilés

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha puesto este jueves la obra de rehabilitación de las viviendas del barrio de Buenavista, en Avilés, como ejemplo de la buena gestión y ejecución de los Fondos europeos "que peleó y que luchó el presidente del gobierno para dar respuesta a la salida entonces de la crisis del covid y que ahora son fundamentales para responder a la crisis de la vivienda". Rodríguez ha destacado que su Ministerio en los últimos años ha dispuesto de más de 250 millones de euros para Asturias en materia de vivienda.

"Esos recursos van a propiciar fundamentalmente rehabilitación, en el caso de esta comunidad autónoma. Un total de 5.237 viviendas de las cuales 600 lo son de nueva construcción y el resto es todo un trabajo de rehabilitación como el que hoy estamos visitando", ha indicado la ministra en declaraciones a los medios en su visita a las obras de rehabilitación de las viviendas del barrio avilesino.

Isabel Rodríguez ha asegurado que el problema de la vivienda solo se resolverá si todos son capaces "de acordar, de colaborar, cada uno en el ámbito de sus competencias" y ha puesto en valor la ley de vivienda. Así ha manifestado la ministra que "a pesar de lo que algunos quieran interpretar, este mercado no se regula solo y si se regula solo, lo hace de manera voraz para la ciudadanía".

Ha insistido la ministra en el problema de la vivienda "no tiene una solución única porque es un problema complejo y no existen varitas mágicas pero lo que no se necesitan son palos en las ruedas".

Ha defendido además la regulación de los alojamientos turísticos y ha celebrado que el Gobierno del Principado esté trabajando en ese sentido. También ha destacado las bondades de las declaraciones de zonas tensionadas para fijar los precios del alquiler conforme al índice de referencia, una medida que dijo está permitiendo ya en Cataluña ver una reducción de precios. "Se trata de una medida que beneficia a todas las partes y que contribuye a bajar de manera determinante el precio del alquiler. Así que, muchísimas gracias, presidente, por esa determinación", ha indicado la ministra.

En este sentido ha insistido en que se trabaja también con medidas para dar garantías a los propietarios desde la administración pública. "Lo que no cabe es meter el miedo en el cuerpo para que algunos hagan caja y otros sigan alimentando el discurso del odio", dijo.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha declarado este jueves que el objetivo de su Gobierno es que "ningún asturiano diga que no puede acceder a una vivienda" y para ello continuará defendiendo "con uñas y dientes" la construcción de parque público y el programa Alquila, junto a otras medidas.

El problema de la vivienda, ha indicado el jefe del Ejecutivo Regional, se puede enfocar con la doble perspectiva de los que consideran, como ha dicho que es su caso, que la vivienda es un derecho, frente a los que quieren que esto sea un nicho de negocio.

En este punto, ha hecho un reconocimiento al Gobierno de España, "que podría perfectamente mirar hacia otro lado porque no tiene ninguna obligación de implicarse en la resolución del problema de la vivienda" y, sin embargo, ha dicho el presidente regional, lo hace.

Esa implicación gubernamental se traduce, no sólo en la Ley de Vivienda, sino en la movilización de recursos y la promoción de nuevas viviendas, ha declarado Barbón, que ha puesto el ejemplo de Avilés y lo que ha motivado su visita para comprobar las obras de la mejora del antiguo barrio de Buenavista, que supondrá para los vecinos ahorros de hasta 1.000 euros anuales por la eficiencia energética.

La vía fiscal asturiana también apuesta por la vivienda, ha recalcado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha puesto el ejemplo de la reducción de 500 euros que se aplicará en este ejercicio a los propietarios que pongan en alquiler sus viviendas a precios asequibles, además de otras ventajas para los inquilinos, especialmente jóvenes.

Por su parte, la alcaldesa deAvilés, Mariví Monteserín, ha destacado la importancia de actuaciones como la que se están llevando a cabo en el barrio de Buenavista, "porque es la plasmación de la utilidad de la política y de los fondos europeos que gestionan las administraciones para mejorar la vida de las personas".

Se trata de un barrio, ha indicado, construido en el año 1953, que tiene unas viviendas obsoletas y es muy importante optimizar la eficiencia energética y la accesibilidad "que es fundamental", ha recalcado la regidora.

Isabel Rodríguez ha visitado también las obras de la futura sede del conservatorio Julián Orbón, en la calle de La Ferrería.