Pablo Casanueva presenta en el Niemeyer su película "Luna"

El director asturiano Pablo Casanueva presenta esta tarde (20.00 horas) su película "Luna" en el club del Niemeyer. Tras el pase, Casanueva conversará con los espectadores.

"Luna" es el resultado de una investigación sobre la historia de su familia que desapareció durante la Guerra Civil y el franquismo. "He buscado la memoria de mis familiares por los lugares donde estuvieron tras ser represaliados por el franquismo. Me encontré en las fronteras, en los campos y en las cárceles con su historia [y la mía] suspendida entre las grietas, como antiguas pinturas que afloran después de quemar una iglesia. Dentro del archivo, el familiar y el público, vuelven a ser miradas las imágenes y leídos los documentos. Todo ello ha construido un puente intergeneracional que me une con mi abuela y su madre", asegura Casanueva.

Casanueva es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Burgos. Ha participado en residencias artísticas en espacios como Centro Huarte (X Films - Punto de Vista), LABoral Centro de Arte o El Palacio. Ha recibido formaciones en la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba, Academia FICX o FilmLAB.

Su obra se ha visto en el Festival Internacional de Cine de Xixón, Punto de Vista Festival Internacional de Cine Documental de Navarra y el Clermont-Ferrand Festival.