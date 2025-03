El barquillero Pelayo, homenajeado: "El premio es para mi familia"

"¿Quieres un barquillo?", ofrece Guillermo Pelayo, el barquillero, momentos antes de que la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y comarca le entregara su galardón anual como reconocimiento a su labor, a la venta de castañas en otoño-invierno y a los barquillos en primavera-verano. "Este reconocimiento me da una ilusión terrible, no tengo palabras para expresar lo que siento, pero el galardón no es solo para mi, es para toda mi familia, mis padres, mis abuelos...", señala el homenajeado antes de recibir el galardón "La villa y el mar", obra de Juan Prieto, de manos de Silvia Argüelles, presidenta de Amigos del País.

Guillermo Pelayo explicó por qué el premio "es para toda la familia": "Mi bisabuelo, al que llamaban el tío Bartolo, Bartolomé, ya vendía barquillos por 1890 o 1900 y luego fue mi abuelo Amable, mi padre Alfredo y yo, Guillermo". La familia procede de Vega del Pas, en Cantabria, y en los años cincuenta se instaló en Avilés. "Soy de la calle Rivero", afirma con orgullo Pelayo, rodeado de toda su familia. Maruja Barquín, su madre de 92 años, celebra el galardón "familiar". Y es que Guillermo Pelayo lleva en esto de vender barquillos y castañas "55 años, aproximadamente". "A los diez años ya estaba vendiendo barquillos en la playa de Salinas con mi padre, bajaba por la escalera del náutico y me escondía entre los toldos porque me daba vergüenza, hasta que mi padre me dijo que me tenían que ver para poder vender", recuerda esa enseñanza básica para el buen comerciante de calle.

Juan García, secretario de Amigos del País, destacó que su sociedad eligió otorgar el galardón anual a Pelayo de manera "unánime". "Pensamos en alguien de casa, que forma parte además del paisaje urbano de la ciudad, por su labor en la playa y en Avilés, por eso pensamos en él para esta distinción", apuntó García, ante Guillermo Pelayo, con su clásica bata blanca y su inseparable barquillera de color rojo.

