Los dueños que bajen rentas en zonas tensionadas tendrán bonificaciones: la ministra de Vivienda explica los detalles en Avilés

Más viviendas, mejor regulación. Esta es la máxima que sigue Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que ayer visitó Avilés y recorrió, entre otros enclaves, el barrio de Buenavista y San José Artesano, donde actualmente se están ejecutando con cargo a fondos europeos obras de rehabilitación y mejora energética en 184 viviendas. Esta actuación permitirá ahorros de hasta 1.000 euros al año a los residentes, según precisó el presidente del Principado, Adrián Barbón, que también participó en la excursión. Defendió Rodríguez en Avilés la regulación del mercado de la vivienda, porque "a pesar de lo que algunos quieran interpretar, este mercado no se regula solo y, si se regula solo, lo hace de una manera voraz". Valoró también la Ley de Vivienda, y la aplicación de las zonas de mercado tensionado "donde el precio de la vivienda ha subido por encima del coste de vida". En Avilés se consideran barrios tensionados El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena.

Avanzó, en este sentido, que con la declaración de zonas tensionadas, si los propietarios deciden bajar los precios de sus viviendas en un cinco por ciento, recibirán bonificaciones. Puso Rodríguez un ejemplo: con un alquiler "tipo" de 500 euros, el propietario y también el inquilino se beneficiarían de 350 euros de ahorro anual respectivamente. "Asumir zonas tensionadas y fijar precios del alquiler está permitiendo reducciones de precios de hasta el seis por ciento respecto al año anterior", sentenció. Y puso la Ministra otro ejemplo: los 140 municipios declarados zonas de mercado tensionado en Cataluña han rebajado en un 3,7% el precio de sus alquileres residenciales, mientras que en el total de Cataluña esa rebaja es del 3,3%. El caso de Barcelona es altamente significativo, recalcó, puesto que en el último año sus alquileres son un 6,4% más baratos. Al mismo tiempo, la oferta no se reduce. "Los datos de 2024 respecto a 2023 arrojan 17.000 viviendas en alquiler más en Cataluña", precisó la Ministra, que recalcó que "el problema de la vivienda es de acceso". "Lo que no cabe es meter el miedo en el cuerpo para que algunos hagan caja", espetó.

A la izquierda, Monteserín, Rodríguez, Barbón y Zapico, ayer, en la oficina de rehabilitación de Esfer. A la derecha, los representantes políticos en la zona de Buenavista, en Avilés. | MIKI LÓPEZ

El presidente del Principado siguió el hilo: "El problema de la vivienda es una realidad, un problema que se puede enfocar con doble perspectiva. Están los que se niegan a regularizarla porque ven la vivienda como un negocio y oportunidad de sacar más ganancia, y otros muchos que pensamos que la vivienda es un derecho". Aprovechó Adrián Barbón para anunciar, en este sentido, beneficios fiscales "de 500 euros" para propietarios de viviendas que las saquen en alquiler a "precios asequibles" .

"Hay quien a esto lo llama intervencionismo. Yo lo llamo atender al mandato de la Constitución", recalcó la Ministra de Vivienda, que felicitó al gobierno del Principado "por aprovechar las herramientas que el Ejecutivo central ha facilitado con la Ley de vivienda". En Asturias en concreto el Ministerio, dijo, ha destinado más de 250 millones de euros en políticas públicas de vivienda. Con estas cifras inversoras se ha movilizado la construcción de 5.237, de las cuales 600 son de nueva construcción y, el resto, rehabilitaciones como la que visitó ayer Isabel Rodríguez en Avilés. En su intervención, la Ministra apeló a la unión de las administraciones públicas para "afrontar con determinación" el problema de la vivienda.

Barbón: "El objetivo es que ningún asturiano diga que no puede acceder a una vivienda"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, sentenció ayer en Avilés que el objetivo de su Gobierno es que "ningún asturiano diga que no puede acceder a una vivienda", y para ello continuará defendiendo "con uñas y dientes" la construcción de parque público y el programa Alquila, junto a otras medidas. Barbón, acudió a Avilés junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en el contexto de una visita a las obras de rehabilitación del barrio de Buenavista, a la que también asistió el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico.

Barbón hizo un reconocimiento al Gobierno de España, "que podría perfectamente mirar hacia otro lado porque no tiene ninguna obligación de implicarse en la resolución del problema de la vivienda" y, sin embargo, ha dicho el presidente regional, lo hace.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad destacó la importancia de actuaciones como la que se están llevando a cabo en el barrio de Buenavista, "porque es la plasmación de la utilidad de la política y de los fondos europeos que gestionan las administraciones para mejorar la vida de las personas".

Se trata de un barrio, ha indicado, construido en el año 1953, que tiene unas viviendas obsoletas y es muy importante optimizar la eficiencia energética y la accesibilidad "que es fundamental", ha recalcado la regidora.

La Ministra, por su parte, felicitó al Gobierno regional "por no mirar a otro lado con lo que es una potencialidad de esta maravillosa tierra, que es el desarrollo turístico" pero que, a su juicio, "ha de hacerse con estándares de sostenibilidad ambiental, pero también económica". "El crecimiento económico no es sostenible si impide desarrollar la vida para los paisanos y paisanas de la tierra, si el crecimiento en alojamientos impide a los trabajadores acceder a un alquiler asequible", zanjó.

Política fiscal: "Somos la comunidad que mejor protege a las familias", dice el presidente asturiano

En cuanto a las deducciones incluidas en la denominada vía fiscal asturiana, Barbón destacó que la intención es vincularlas "con las famlias de clase media y de clase trabajadora, que son la mayoría social asturiana". Señaló que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, trabaja en un estudio para la introducción de nuevos beneficios fiscales que aún no está concluido y subrayó que Asturias es la comunidad autónoma "que mejor protege a las familias" y puso como ejemplo la deducción de 2.100 hijos de la que se podrán beneficiar familias con dos hijos si no se superan los 35.000 euros en las declaraciones individuales. El presidente recomendó a los asturianos comprobar las deducciones de las que se pueden beneficiar "porque no vienen automáticamente en el borrador".

Suscríbete para seguir leyendo