La oposición clama ante la falta de presupuestos en Castrillón

Está a punto de arrancar el mes de abril y Castrillón sigue sin presupuestos. Esto motiva la dura crítica de la oposición, que asegura que todavía no ha recibido ninguna noticia de la propuesta en la que trabaja el gobierno del PP. El año pasado ya tardaron en sacar sus cuentas adelante y la oposición sospecha que este ejercicio pasará algo parecido. Todavía no se ha presentado la liquidación del año pasado y no está previsto que se hablé en el Pleno de hoy, por lo que, a no ser que la presenten junto al presupuesto, puede que se vayan hasta mayo. "Lo mejor que podían hacer es dimitir e irse", clama Iván López, portavoz del PSOE, muy crítico ante la gestión del PP. Izquierda Unida (IU) y Vox también cargan contra el equipo de gobierno. Cabe destacar que ahora Eloy Alonso, alcalde, no cuenta con mayoría, por lo que debe negociar con el resto de partidos para sacar las cuentas adelante.

"Seguimos esperando, pero por ahora ni se ve cuando saldrá el presupuesto ni se espera que salga. Está abocado al fracaso. El año pasado se vio que lo hicieron tarde y ha dado mil problemas con las ayudas, y volverá a pasar lo mismo", explica Yasmina Triguero, portavoz de IU, que añade que "en 2024 no hicieron nada en cuanto a inversiones, solo traslados de cosas del 2023". "Con nosotros nadie se ha puesto en contacto", asegura la exalcaldesa, que comenta que el futuro no es esperanzador. "A este pleno va un plan presupuestario para los próximos años y en él se ve que el futuro del Ayuntamiento es conservador. No hay inversiones estratégicas previstas, porque no crece ese capítulo, ni van a bajar los impuestos, porque dice que aumentarán las tasas en un 3%", detalla. "Es un escenario deprimente, vivimos un momento de parálisis. Estamos retrocediendo", sentencia Triguero.

López se une a las palabras de Triguero. "Hay cero comunicación con el resto de partidos", señala el socialista, que apunta que "lo que se escucha por la calle es que el PP es la gran decepción de Castrillón". "Están más centrados en sus problemas internos que en ayudar a la ciudadanía", esgrime el portavoz del PSOE, que recuerda el comunicado que han hecho las asociaciones vecinales del concejo, quejándose de la situación que están viviendo. "Tienen abandonado el municipio", añade el concejal, que añade que "la zona rural está totalmente abandonada, al igual que la urbana. No hay nada asfaltado".

Vox era, hasta el pasado verano, el socio de gobierno del PP, pero ahora la relación está completamente rota. "Nos parece un espejismo llegar a un acuerdo con ellos para la aprobación de un presupuesto por la falta de negociación y de atención a nuestras propuestas", comenta Rafael González, portavoz del partido, que apunta que, aunque el Alcalde esté planeando someterse a una cuestión de confianza para sacar los presupuestos adelante, "pueden existir fórmulas que den la sorpresa". "Nosotros priorizaremos, en una negociación, la importante pérdida de poder adquisitivo de las familias, aplicando la máxima restricción de gasto ineficaz o ideológico, y a fomentar los servicios públicos esenciales", sentencia.