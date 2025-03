Avilés da un salto internacional con el estreno mundial en el teatro Palacio Valdés de "Los dos hidalgos de Verona"

Lo que pasó anoche en el teatro Palacio Valdés, en Avilés, no había pasado nunca antes: ni en los treinta y tres años que van desde su reapertura –fue en 1992–, ni en el período más clásico: el anterior a 1970. El escenario avilesino acogió por primera vez un estreno internacional. Fue el de "Los dos hidalgos de Verona", de William Shakespeare, una coproducción de La Zona, la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y Cheek by Jowl, la empresa británica del legendario director de escena Declan Donnellan y de su socio, el escenógrafo Nick Ormerod. Y esto que pasó se llevó carcajadas y admiraciones y ganas de que el espectáculo no terminase.

Se da la circunstancia de que el teatro Palacio Valdés sale en el cartel de "Los dos hidalgos de Verona" como "colaborador". Y esto es algo que tampoco pasa muy a menudo en Avilés: el odeón local no es de producciones propias (no cuenta con presupuesto suficiente para ello). Y si está es porque la compañía de Donnellan –actores y equipo técnico– han matizado en Avilés todos durante los últimos quince días los detalles del montaje que ayer echó a andar por España –de manera inmediata harán temporada en el teatro de la Comedia, en la sede de la CNTC– y luego emprende aventura en Bulgaria, Rumanía, Colombia y medio Centroamérica.

El teatro Palacio Valdés, ayer, abarrotado antes de la función. / MIKI LÓPEZ

El aplauso y el llenazo absoluto de anoche va camino de repetirse esta noche (20.00 horas): dos noches seguidas en Avilés en un salto internacional inédito. "Los dos hidalgos de Verona" ya es lo mejor que podrá programar el Palacio Valdés este año.

Donnellan explicó en la presentación del espectáculo –el miércoles pasado– que había elegido "Los dos hidalgos de Verona" de William Shakespeare porque le permitía "hacer compañía", sobremanera tras "La vida es sueño", su montaje anterior. Admitió, sin embargo, que la comedia "era de juventud". "Posiblemente, la escribió en Stratford y la llevó a Londres en su primer viaje", señaló Donnellan. Esta circunstancia es la que explica que en los años que lleva Donnellan al frente de su compañía nunca la haya elegido para representar.

También dijo, sin embargo, que "adelantaba" asuntos que el bardo iba a aplicar en su madurez: la pérdida en el bosque y el encuentro de uno mismo –como en "Sueño de una noche de verano"–, o el amor imposible para completar la propia existencia –como en "Romeo y Julieta".

Los espectadores salieron del teatro Palacio Valdés con la felicidad de haber asistido a un gran montaje, y los actores y el director con la satisfacción de haber completado una obra de teatro que, en realidad, era una obra de arte que sale de Avilés a la conquista.