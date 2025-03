El bluesman Jesse Dayton agota las entradas en la Factoría Cultural

Desde Texas llegará a Avilés una de las grandes estrellas internacionales del blues: Jesse Dayton. El nominado al Grammy abrirá el ciclo de primavera del Factoría Sound y ha agotado todo el papel para su concierto de este miércoles, 2 de abril, en la Sala Escénica de la Factoría Cultural a las 21.00 horas.

La venta de entradas del nuevo programa de Factoría marcha a tan buen ritmo que también se han vendido en su totalidad las de las citas de «JP Harris and The Tough Choices» y «Electric Eel Shock», quedan pocas para «Eddy Smith & The 507» y «Duel».

Dayton fue nominado en 2024 junto a Samantha Fish al Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo por «Death Wish Blues». Y a finales de año, lanzaba su nuevo trabajo discográfico, que exhibirá ante el público fiel del Factoría, de título, «The Hard Way Blues».

Carisma es el rasgo que mejor define a Dayton, un tipo que se sube al escenario desde lo más profundo de los campos de petróleo de su Beaumont natal y se eleva como nadie haciendo brotar el blues texano, del que impregna un último trabajo que nada más salir a la venta se alzó al segundo puesto del Billboard, solo por detrás de «Slash».n