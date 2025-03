El PP de Castrillón confía en tener sus presupuestos para el próximo mes

El equipo de gobierno de Castrillón (PP) confía en llevar su presupuesto para el 2025 al próximo Pleno, en el mes de abril. Aunque desde la oposición se asegura que todavía no han recibido noticias sobre las cuentas, Nuria González-Nuevo, concejala de Gobernanza, mostró su optimismo al respecto durante el debate sobre el marco presupuestario del concejo para los próximos tres años.

Precisamente ese marco presupuestario fue el blanco de las críticas por parte de la oposición. Según el PSOE e Izquierda Unida, ese documento refleja una subida en las tasas y en los precios públicos de un 3% durante los próximos años, cuando el PP, en su programa, aseguraba que no iba a subirlas. "Si el equipo de gobierno considera que hay que subir las tasas debería asumir que no hace caso a lo que promete", apunto Iván López, portavoz de los socialistas, que recordó que "ustedes prometieron que iban a bajar el IBI y todavía no lo han hecho". "Cuando estaban en la oposición decían que el remanente se debía usar para que los ciudadanos no pagasen tantos impuestos", arremetió el socialista. Ante las palabras de González-Nuevo, que señaló que el documento se realiza desde el área técnica y que en el presupuesto "se traerán proyectos importantes para Castrillón", Yasmina Triguero, portavoz de IU, indicó que en ese marco no hay previstas grandes inversiones. "Por lo que dice, lo presentado parece una pantomima", subrayó. "No veo sentido darle vueltas al marco presupuestario cuando lo importante es el presupuesto", replicó la edil.

Otro de los puntos calientes del pleno fue a la hora del manifiesto del 8M que, a pesar de ya haber sido leído, se llevó ayer al pleno. El debate volvió a girar sobre el Consejo de la Mujer, tras volver a reclamar desde Vox que se cree un nuevo reglamento. El PSOE e IU calificaron sus palabras como un "ataque frontal" y exigieron al PP que se posicionase. "El Consejo de la Mujer tiene mi máximo apoyo. Es un consejo plural y se debe cumplir su reglamento", sentenció Lourdes López, concejala de Igualdad.