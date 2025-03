El PP rechaza un polideportivo en La Carriona y Juventudes le tacha de "clasista"

El concejal popular Carlos Fernández, que se encarga de la política deportiva de su formación política en Avilés, recomendó en el Pleno de marzo al gobierno municipal que a la hora de invertir en infraestructuras deportivas era mejor no hacerlo en La Carriona. Y esto a Juventudes Socialistas le parece "un comentario desafortunado".

Cuando ahonda más, añade: "Es la muestra clara de una ideología clasista, excluyente y profundamente alejada de los principios democráticos que deben regir nuestras instituciones".

La intervención de Fernández la hizo tras dejar la palabra el nuevo concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero. El edil popular dijo: "Lo que nosotros sugerimos es que esa necesidad de nuevas instalaciones también se pregunte o se indague un poco por si en las ubicaciones en las que se tiene previsto hacer esas inversiones son las que vienen a paliar o vienen a solucionar estos temas". Y añadió: "Porque estamos hablando de La Carriona. Por lo que nosotros, en su día, estuvimos viendo –tema de población, tipo de población que hay en ese barrio, etcétera...– como mera sugerencia yo iría a buscar nuevas ubicaciones que paliarían estas necesidades de los clubes de una manera más eficiente".

"Negar una infraestructura pública a un barrio obrero no es una decisión técnica, es un castigo político. Es decirle a cientos de vecinos y vecinas que no importan, que sus hijos no merecen las mismas oportunidades que los de otros barrios", recalca la organización hermana del Partido Socialista. "La Carriona merece servicios públicos igual que el resto de barrios de la ciudad. Sus vecinos y vecinas merecen respeto, inversión y futuro.", insiste.

El pasado día 25 de enero, David García –todavía, por entonces, concejal de Deportes– presentó las actuaciones de su área para este año. Señaló a este respecto que el presupuesto municipal –que se acababa de aprobar– tenía reservado 1,4 millones de euros para un polideportivo en La Carriona.

La ubicación del centro deportivo del barrio todavía está por concretar. La posibilidad más ventajosa, sin embargo, es que el polideportivo se construya junto al colegio. n

