La primavera bailonga de Avilés: diez conciertos y un festival

Los avilesinos eran conocidos hace un siglo como "los músicos" dada su gran afición a las composiciones que conjugan melodía, armonía y ritmo. Ese interés se ha mantenido a lo largo de las décadas y prueba de ello es la intensa actividad programada para esta primavera.

La ciudad tiene una apretada agenda durante los meses de abril a junio que se traducen en al menos once espectáculos musicales, cuatro de ellos en el pabellón de exposiciones de La Magdalena que ya forma parte del circuito nacional para grandes eventos. Habrá rock, pop, electrónica y músicas urbanas y todo concentrado en dos meses. Y todo esto, además, sin contar con los conciertos que se prevén para las fiestas de El Bollo y los que programan los negocios hosteleros.

La primera de las ofertas musicales de esta larga lista primaveral será el 2 de abril con motivo de la nueva edición del ciclo Factoría Sound, que se desarrolla en la Factoría Cultural, en la avenida de Portugal. El estadounidense de Austin (Texas) Jesse Dayton ha incluido a Avilés en su minigira de cinco conciertos por el país para presentar su nuevo trabajo discográfico "The hard way blues" que fusiona blues, country y rock sureño. Los avilesinos "Broken Roads" cogerán el testigo con su particular visión de la música folk americana y el country el 11 de abril en la sala Santacecilia de la calle Galiana a partir de las 20.30 horas, la misma sala en la que antes de ayer presentó su último disco el luanquín Flaco Rodríguez.

Los grandes conciertos llegarán la última semana. Grandes porque son capaces de movilizar a un público multitudinario. "Camela" será el primero en inaugurar el año de conciertos en el pabellón de exposiciones de La Magdalena. El máximo exponente de la tecnorumba recalará en Avilés en uno de los conciertos de su gira "+ de 30", que repasa las tres décadas de la banda en los escenarios. La venta de entradas hasta la fecha vaticina un "sold out" para el próximo 25 de abril.

Casi sin tiempo para desmontar y montar los equipos, "La Raíz" y su música fusión actuarán al día siguiente, 26 de abril, en el mismo emplazamiento. Este grupo agotó las entradas para su espectáculo en diciembre con 8.000 personas que llenarán el recinto cerrado de mayores dimensiones de Asturias. Cuatro días después, el último día de mes, Avilés acogerá por primera vez el festival de música urbana Monoloco. A falta de concretar más artistas, la cita que tendrá a La Magdalena como sede acogerá los espectáculos de Juan Magán, Hard GZ y de varios djs como Alex Martini, Selecta y Barce. La última confirmación fue el pasado viernes, la del rapero John Pollón.

Los "Pecos" también están de gira para conmemorar su debut en los escenarios hace 45 primaveras. La gira se ha denominado "Dos voces y una historia" y su parada en el pabellón de La Magdalena está fijada para el sábado 3 de mayo. Las entradas para este espectáculo también están agotadas.

Tras los multitudinarios conciertos de finales de abril y primeros de mayo, la actividad musical no cesa, sin embargo, se traslada a las salas de menor envergadura. Los rockeros vallisoletanos de "Arizona Baby", con una trayectoria de más de veinte años de carretera, actuarán en Avilés el 16 de mayo en Santacecilia. Este espectáculo servirá para presentar al público avilesino su último trabajo que lleva por título "Salvation".

Sin apenas casi tiempo para digerir las buenas vibraciones del trío rock castellano, Avilés acoge otro bolo rockero para el día siguiente, 17 de abril. Se trata de un nuevo concierto del ciclo Factoría Sound que en este caso se centrará en la música de Eddy Smith & "The 507", que plantea una mezcla de country y soul. A los siete días, el 24 de abril, JP Harris & "The Tough Choices" cogen el testigo en la Factoría Cultural para presentar su sonido country, folk, rockabilly y bluegrass, entre otros estilos.

Ya en junio, hay dos bolos del ciclo Factoría Sound ya programados antes de que Avilés se sumerja directamente en la vorágine musical estival. El primero de los dos correrá de la mano de los texanos "Duel", que hacen hard rock y tocarán el día 6. El 14 de junio, los japoneses "Electric Eel Shock" presentarán en Avilés su último disco "Heavy metal black belt" como parte de su gira española con seis fechas consecutivas y que les llevará también a Madrid, Barcelona, San Sebastián, Portugalete y Zaragoza.

Y con estas, once conciertos para demostrar que Avilés sigue siendo la "ciudad de los músicos". n

