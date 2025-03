San Juan de La Arena Sí denuncia "reproches" por preguntar mucho

Desde San Juan de la Arena Sí quieren denunciar que, en el último pleno de Soto del Barco, el concejal de la agrupación sufrió "reproches" al formular al equipo de gobierno una treintena de preguntas. "Se nos reprochó preguntar demasiado, que no se podían hacer tantas preguntas porque se alargaban los plenos mucho tiempo, nos criticaron por tener presencia en redes sociales y visibilizar los problemas de los vecinos", apuntan desde la agrupación, que aseguran que "nuestra política no es de enfrentamiento, si no de escucha activa y trabajo riguroso". "Seguiremos preguntando, proponiendo e informando, porque creemos que otra forma de hacer política es posible", sentencian.