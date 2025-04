Llamazares: "Igual La Carriona no debe tener una instalación de cada cosa"

"Estamos en un municipio de 26 kilómetros cuadrados. Igual es que el barrio de La Carriona no debe tener una instalación de cada cosa", señaló ayer la concejala Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento. Lo hizo para apoyar a su compañero de grupo, a Carlos Fernández, a quien la formación Juventudes Socialistas acusó de "clasista" por recomendar en el Pleno de marzo que el polideportivo que promueve el gobierno de Avilés se haga en otra zona. La Carriona es el único barrio sin polideportivo.

"Avilés tiene una población muy envejecida, Avilés tiene problemas de demografía, Avilés tiene problemas de población, que sigue cayendo. Estamos en los 75.300 habitantes. Esa es la última cifra oficial. Yo creo que hay que plantearse muy bien y analizar muy bien cualquier inversión, cómo, dónde, cuándo y para qué. Y sobre todo hay que tener en cuenta que las inversiones hay que mantenerlas", insistió Llamazares.

Estos comentarios salieron en una rueda de prensa a tenor de un vídeo producido por Juventudes Socialistas en el que, entre otras cosas dos de sus portavoces decían: "Negar una infraestructura pública a un barrio obrero no es una decisión técnica, es un castigo político. Es decirle a cientos de vecinos y vecinas que no importan, que sus hijos no merecen las mismas oportunidades que los de otros barrios".

Llamazares fue directa al PSOE porque, según su criterio, "obviamente Juventudes están absolutamente dirigidas desde la nueva dirección de Manuel Campa". Dijo: "No saben o no quieren saber de gestión, lo que están llevando es el barro a todas las casas. Nos parece bastante lamentable que el PSOE de Avilés haya caído ya al nivel al que ha caído".

Carlos Fernández, por su parte, reclamó al gobierno que hable con los clubes, con los familiares. "Es decir, hay que escuchar a las personas. Hay que hablar de gastos y funcionalidades, de optimización en las inversiones.Y una vez que esto lo tengamos sobre la mesa podremos estar de acuerdo o no. Y eso es lo que sugiero".