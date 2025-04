Una reserva cada 3 minutos y sin colas: Avilés elige asiento para la Comida en la Calle

Los avilesinos han comenzado a tomar posiciones para la próxima Comida en la Calle. Hasta la plaza del pescado acudieron ayer alrededor de un centenar de personas que tuvieron la oportunidad de elegir sillas y zona para la fiesta más popular de Avilés. No hubo colas sino un fluido ir y venir de personas que previamente se inscribieron online para tener acceso a una cita previa: una persona cada tres minutos. Esto no quiere decir quienes no hicieron el trámite online se queden sin sitio: el próximo lunes, día 7, se abrirá la inscripción para cualquiera que desee reservar plaza. Se estima que para entonces habrá al menos 5.000 plazas libres de las 14.850 sillas que se instalarán. En cualquier caso solo se permitirá una reserva por grupo, con un máximo de 60 plazas.

Elia López Solla fue una de las diez primeras en pasar ayer por la Antigua Pescadería, donde está instalada la oficina provisional en la que trabajan Javier Bárcena, Aida Viana, Aida Bárcena y Zulima Lago. Eran las 09.24 de la mañana. Llegó y reservó: mesa en Galiana para un grupo de veinte amigos. "Otros años íbamos al parque del Carbayedo pero este año nos apetecía un sitio un poquitín más tranquilo", confesó. En apenas unos minutos resolvió el trámite. Sí se interesó por la posibilidad que tienen las personas menos duchas en el mundo digital para inscribirse, y recibió respuesta: "Las personas con necesidades especiales pueden contactar con nosotros por diferentes medios, no solo online. Tenemos sitios acondicionados especialmente para personas que utilizan silla de ruedas, por ejemplo, en el parque del Muelle o en Hermanos Orbón donde hay más amplitud", le explicó Bárcena y agradeció la joven.

Las personas al frente de la oficina de reservas sí apreciaron en las primeras reservas que las peticiones estaban más repartidas y no concentradas, en los primeros números, en el Carbayedo o Galiana. En El Carbayedo, en concreto, habrá este año 912 plazas. En Galiana 648, en El Parche un total de 1.428; en el Muelle, 1.104; en Hermanos Orbón, 1.536… Así hasta casi 15.000 sillas que llegarán a Avilés hasta de Sevilla. Además de estas plazas, la organización cuenta con un remanente de plazas para incidencias, Corporación, charangas, artesanos y orquestas. Hasta el viernes pasarán un centenar de personas al día por la Pescadería para formalizar plazas. Ayer se registraron renuncias de posibles comensales y también solicitudes duplicadas, lo que genera nuevos huecos.

A partir del lunes, día 7, se podrá acudir sin necesidad de cita previa, en el horario de apertura de 9.00 a 13.00 y 16.00 a 18.00 horas

El día del evento los comensales encontrarán sobre la mesa un cartel con el nombre de la persona que hizo la reserva indicando la zona que tiene asignada. "Se espera tener toda la infraestructura instalada a las 10.00 de la mañana , y desde ese mismo instante los grupos pueden ocupar las zonas asignadas. Si a las 13.30 horas ningún miembro del grupo se encuentra en la zona reservada, se entenderá que la reserva no se va a usar y cualquier persona podrá hacer uso de la misma. A partir de las 18.00 horas se comenzará a recoger los tableros y limpiar las calles", explican desde la organización de esta fiesta que mira al cielo. Con sol se augura "lleno".

