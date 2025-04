"El teatro es un enlazador de tiempos: permite que seamos contemporáneos"

El otro día dio una charla en Cádiz sobre la voluntad poética del teatro. En su caso, toda. ¿No?

Ya sabe que yo creo que el teatro es uno de esos lugares donde aún es posible la poesía, donde sigue sucediendo y es, sobre todo, un lugar donde la poesía se convierte en acontecimiento, ¿no? Donde la poesía se convierte en acción y yo trato siempre de que el teatro que hago tenga esa voluntad poética.

Y en "El mar", vamos, es evidente.

Bueno, pero porque los materiales de partida ya lo tenían. Este cuaderno que hicieron, que redactaron y compusieron y publicaron los niños y niñas de Bañuelos de Ureba, llevaba ya ese título: "El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca". El propio maestro, en una revista pedagógica, en el 36, escribe que eso de "El mar" era un poema, que sus alumnos habían escrito un poema y la verdad es que era un poema escrito por esos niños y niñas. También los textos que el propio Antoni Benaiges difundió en revistas pedagógicas de la época tenían ese color poético. A veces dicen que "El mar" es otro texto poético de Conejero. Sin embargo, me gustaría decir, en honor a la verdad, que lo que he hecho yo es un cosido de textos que ya tenían esa condición poética.

¿Cómo da con Benaiges?

Hace ya casi más de una década se publicó un libro que se llama "Desenterrando el silencio", que contaba desde un punto de vista ensayístico la historia del maestro. Yo allí comprendí que había una obra de teatro, pero no fue hasta el encuentro con Xavier Bobés que se dieron las circunstancias para poder llevarla a escena. Tuvo que pasar casi una década del primer contacto con la historia, porque esta historia tiene dos protagonistas fundamentales: la imprenta del maestro y, luego, el gramófono que Benaiges utilizaba en clase. Con lo cual, los objetos tenían que contar con la participación de un especialista en el teatro de objetos como es Xavi Bobés, para que esa historia tuviera la teatralidad necesaria.

¿Cómo es posible que este espectáculo se mantenga en cartel tanto tiempo?

Llevamos más de tres años y la hemos representado en Ecuador, en Chile, en Portugal y, por supuesto, en España. Vamos camino de las 150 funciones. Hasta ahora no habíamos llegado a Asturias. Respondiendo a su pregunta: "El mar" yo creo que es una gran función donde el teatro poético y el teatro de objetos se abrazan. Más allá del asunto de la función que, por supuesto, puede entretenernos y emocionarnos, creo que tiene una poética teatral muy clara. Para mí –es feo que lo diga porque soy partícipe– "El mar" es una gran obra de teatro. Y luego es una historia que, ante todo, es un canto a nuestros maestros, a la educación, a lo que la educación puede hacer en nuestras vidas. Yo creo que mantiene vivo el espectáculo el compromiso del equipo con la historia. Porque a veces, claro, pues los actores tienen ocupaciones, pero aquí, Sergi Torrecilla, que es el actor protagonista, cree en la función, en que tiene sentido la función y el equipo se mantiene.

¿Guarda relación esta historia de "El mar" con "La piedra oscura"?

En cierto modo, sí, porque tiene la memoria en su centro, pero creo que aquí también la poesía forma parte de las dos obras. Las dos son un canto a figuras luminosas: en el primer caso a García Lorca; en este, a Antoni Benaiges. Sin embargo, yo creo que esta obra tiene su singularidad: las dos están participadas de la memoria, de la poesía y también de la... Iba a decir melancolía, no. Bueno, de ese ejercicio de memoria de figuras luminosas.

Haciendo un repaso de su obra, trasciende su amor por la cultura intencionado.

Bueno, es que yo creo que el teatro, como la imaginación, son un gran enlazador de tiempos: nos permite que todos los seres humanos, más allá de la época en la que hayamos nacido, seamos contemporáneos. Cuando asistimos a "Julio César", a "Mariana Pineda", a "Eduardo II", somos sus contemporáneos. El teatro nos hace a todos contemporáneos y yo sí que he tratado de avivar esos materiales del pasado gracias a esa potencia que tiene el teatro, acudiendo al pasado. Y es verdad que quizá un rasgo de mi poética es ese, digamos, no ya intertextualidad, sino la convivencia con ese sustrato o literario o histórico que yo trato de hacer presente para mostrar cuánto tiene de contemporáneo.

Hizo hace unos meses en el Círculo de Bellas Artes un monólogo sobre Leonora Carrington, ¿no?

Sí, con Natalia Huarte. La verdad es que fue una experiencia espléndida. Y junto a Luz Prado también, que es una violinista maravillosa.

¿Y eso lo va a montar?

Nos hemos quedado con ganas de más. Estamos viendo cómo hacerlo posible. Ese es el deseo.

Se mueve entre el circuito más comercial y el off. Este baile le mola, ¿no?

Bueno, quizá yo soy un autor demasiado singular para el teatro más comercial y demasiado popular para teatralidades más alternativas. Pero me gusta ocupar mucho esa encrucijada. Creo que cada una de mis obras, de cierto modo, es una emboscada poética porque tiene ese afán popular, ¿no? Quiero que el patio de butacas esté lleno lógicamente. Pero no creo que sea condescendiente con el público. Al revés, confío muchísimo en el público. Creo que mis obras le piden algo, ¿no? Le piden escuchar, que presten su atención, que tengan una experiencia de lenguaje que no es la cotidiana, que tengan esa experiencia poética. Y quizá sí que soy un autor de, no sé, de intersecciones o de encrucijadas. Y ahí estoy. No siempre es cómodo, pero es el lugar que se me ha dado.

n

Suscríbete para seguir leyendo