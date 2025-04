El único barrio sin polideportivo de Avilés estalla: "No somos menos que otros barrios"

"Somos un barrio como el resto de Avilés. No es normal que todos tengan un polideportivo y nosotros no". Ese es el sentimiento general de los residentes en La Carriona. Todo llega tras las palabras de Carlos Fernández, concejal del PP, en el pleno municipal, en las que advertía de la necesidad de un estudio en profundidad para justificar la inversión en un nuevo polideportivo para este barrio de Avilés. "Si el resto lo tienen, ¿por qué nosotros no?", esgrimen los vecinos. LA NUEVA ESPAÑA ha acudido a la zona para pulsar la opinión de sus ciudadanos, visiblemente críticos con las palabras del edil popular.

"Ves el barrio de La Luz o Jardín de Cantos y tienen su polideportivo. Aquí, si algún grupo de chavales quiere organizar una pachanga, tiene que coger el coche, porque no tienen donde jugar", explica Juan Galán, quien considera que La Carriona sería un sitio ideal para una instalación así. "La ubicación sería buena. Tienes acceso, en dos minutos, dos autopistas. Está cerca del Alfaraz o de Miranda, que también podrían acudir. ¿A qué aluden para decir que no se debe hacer nada aquí?", subraya el avilesino.

A la izquierda, Antonio Vigil y Fabián Rodríguez. A la derecha, Begoña García, Rosario González, Juan Galán y Dolores Santiago. / Miki López

Sus palabras las subscribe Rubén Serrano, que está sentado en un banco con un chándal del Bosco. Es parte de la población joven del barrio, aunque entiende que la creación de un polideportivo no solo sería beneficiosa para la gente de su edad, sino que puede ser un aliciente para las personas mayores. "Creo que es algo necesario. Conozco personas que les gustaría hacer gimnasia para mayores o zumba y que, al tener que desplazarse, no lo hacen. Es cierto que somos un barrio con población envejecida, pero eso no significa que no quieran hacer cosas", afirma el joven, quien recuerda que el barrio tan solo tiene el polideportivo del colegio, que durante el día solo está para la actividad escolar y por las tardes está destinado para los clubes de la zona. "No somos menos que los demás para ser el único barrio sin una instalación así", advierten en La Carriona. "Este es un barrio que se mueve", insiste otro de los vecinos, que apunta que, si das un paseo por la zona de tarde, "puedes ver a chavales jugando al fútbol, hay gimnasia de mantenimiento, chicos que van al club de tiro con arco... Si quieres organizar una pachanga o algo estás obligado a coger el coche para ir a otro polideportivo", añade.

Mónica, también vecina de la zona, cree que las palabras del concejal han dejado a La Carriona "a la altura del betún". "Somos un barrio trabajador y humilde, no unos marginales, como dio a entender. Aquí hay mucha gente mayor, jubilada, que necesita tener alicientes para hacer deporte. Un polideportivo es necesario, como tantas otras cosas que necesita el barrio", sostiene. Además, la instalación deportiva puede convertirse en uno de los puntos de referencia en el barrio. "Ahora lo que más se conoce es El Corte Inglés y el cementerio. El polideportivo puede coger ese testigo", sugiere.

Begoña García, Rosario González y Dolores Santiago debaten sobre el tema mientras aprovechan el sol para tomar el vermú. "Aquí nadie es menos que nadie. Somos igual de importante que otros barrios. Este es un sitio trabajador", señala el grupo, que defiende el polideportivo como "un aliciente para que más gente se acerque". "Aquí pagamos los mismos impuestos que en La Luz o que en el centro de Avilés, ¿por qué no vamos a tener unas instalaciones como las que tienen en esas zonas?", sostiene Begoña García, a modo de portavoz del grupo. Dice que, para favorecer la imagen de La Carriona, "será mejor tener un polideportivo que tener a los chavales tirados por las calles". "Es algo que ha pasado toda la vida, nos tienen discriminados desde hace años", zanjan las tres amigas.

Lo que queda claro es que La Carriona quiere el polideportivo. El asunto ha conseguido poner de acuerdo tanto a jóvenes como a personas mayores, porque puede ser una instalación que favorezca a todos los ciudadanos. Ahora solo queda que el Ayuntamiento se ponga manos a la obra en el barrio y actúe en consecuencia.

