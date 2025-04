El Casino requiere de más socios para para mantenerse a medio plazo

El Casino de Avilés es una de las sociedades recreativas más longevas de Asturias, tiene 160 años de historia –fue fundada en 1865– y en los últimos tiempos no atraviesa por sus mejores momentos. Eso sí, actualmente la situación económica de la entidad es "estable" algo que no ocurría en los tiempos en los que los números rojos afloraban en las cuentas del Casino, hace tan solo unos meses. La situación de alivio económico es tal por la venta de unos doscientos metros cuadrados del local que la sociedad dispone en la calle Emile Robin. Sin embargo, la presidencia del Casino augura que la entidad "durará lo que dure el dinero", es decir, "algo menos de una década si la situación no cambia".

Las obras en esos 200 metros cuadrados del Casino comenzaron el pasado otoño y la firma que adquirió ese espacio se instaló a últimos del pasado ejercicio. Desde entonces, la vida en el Casino apenas ha variado pese a reducirse sus dimensiones y perder el antiguo espacio en el que se situaban las mesas de billar. Tras la venta de esos 200 metros cuadrados, los socios del Casino de Avilés disponen actualmente de un espacio de unos quinientos metros cuadrados, mantienen el servicio de bar, parte del salón y los baños, entre otros espacios.

La transacción económica sirvió para "tapar agujeros" y encarar una nueva etapa "ante el desastre económico que había" en la entidad. El montante de la venta llegó además en un buen momento ya que el Casino, como el resto de vecinos del edificio donde se ubica, tuvo que afrontar una derrama para la reparación del tejado.

Así las cosas, la economía del centro funciona por el momento, sin embargo, no da signos de mantenerse a medio plazo. ¿El problema? La suma de socios. La sociedad cuenta actualmente con una cifra de asociados que ronda el centenar. "El proceso que estamos viviendo es complicado, como la situación siga así, tenemos los días contados, es decir, es necesario sumar más socios para mantener vivo el Casino", señala Serafín Arnáiz, presidente de la sociedad desde que en 2022 relevara en el cargo a Manolo González tras un proceso electoral propiciado por su dimisión tras años al frente.

"No tenemos un dinero extra, no hay socios nuevos", insistió Arnáiz, que llegó a plantear incluso bajar la cuota a los asociados teniendo en cuenta el dinero obtenido de la venta de parte de la propiedad, sin embargo, se echó atrás porque "si se obtienen menos ingresos y los gastos son los mismos, la situación se agravaría aún más".

Para hacer frente a esta "complicada situación", el presidente del Casino de Avilés le ha dado muchas vueltas a la cabeza. Es más llegó a plantear a otras entidades similares en Avilés la posibilidad de fusionarse para crecer en el número de socios y mantener el local de Emile Robin. Pero esa intención, relata, fue infructuosa. "Si no conseguimos más socios, más tarde o más temprano, vamos a entrar en pérdidas otra vez y no es lo deseable ni mucho menos", apuntó el presidente de la entidad que ha movido Roma con Santiago por salvar el Casino, que es una sociedad no solo veterana en el tiempo, sino también por la edad de sus miembros, que de media supera los 80 años.

El Casino de Avilés tiene más de un siglo y medio de historia en la ciudad. Ha tenido varias sedes, la anterior y utilizada hasta 1974 estaba situada en la calle La Muralla. El espacio actual del Casino fue inaugurado en noviembre de ese año y desde entonces ha mantenido su idiosincrasia como lugar de encuentro de avilesinos donde muchos pasan las tardes entre juegos de naipes y parchís, entre otros. n

