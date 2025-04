El Juzgado de Violencia de Género de Avilés genera quejas por archivar casos "sin motivación" aparente

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Avilés se hace cargo también de los casos de violencia de género del partido judicial: no es específico, pero sí que tiene este encargo especial. Desde este pasado enero, su actual titular es una jueza sustituta. En estos meses, ha dictado al menos media docena de órdenes de archivo de los expedientes "sin más motivación que una genérica", lamentan varios letrados afectados. Las órdenes que ha dado esta magistrada avilesina se han transformado, en consecuencia, en quejas de, al menos, media docena de abogados que califican como "injusta" la situación que ha creado la jueza que se encarga eventualmente del Número 5.

Hay casos que llevan "cerca de un año de instrucción", apunta la letrada María Pérez. "Y ahora pasan a la nada". Pérez dirige la defensa de tres mujeres víctimas de violencia de género, asegura, cuyos casos han dejado de existir porque la magistrada "no ve indicios de delito para seguir adelante". Y ya está. "No especifica nada más: no analiza las pruebas. No se hacen las cosas así", reclama la letrada.

Las quejas contra las decisiones de la magistrada –sustituta de Marcelo Rubio– han tenido doble respuesta por parte de los abogados, según el caso y la estrategia de la defensa decidida. Por un lado, los letrados han acudido a los recursos de reforma, que son mecanismos procesales que sirven para oponerse a las resoluciones dictadas por la jueza en los procedimientos penales que están abiertos, es decir, son escritos en los que se piden que la magistrada reformule su decisión. "Se supone que estos recursos se tienen que responder de manera rápida. Presenté uno en enero y todavía estoy esperando a ver qué pasa", explica la misma letrada.

La otra manera de oponerse a las decisiones de la magistrada son los recursos de apelación ante la Audiencia. Varias de estas decisiones ya están en Oviedo esperando respuesta. "Lo que está sucediendo es que llenamos de apelaciones un tribunal superior cuando las causas de un archivo se tienen que motivar de manera adecuada: no vale decir no hay indicios de criminalidad. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Qué está en la instrucción que no debería?", se pregunta.

Para las abogadas, los archivos sin una explicación clara "van contra las víctimas". "Evidentemente, se tiene que respetar la presunción de inocencia de los investigados, pero el archivo de un caso lo que hace es restar credibilidad a las víctima", añade la letrada.

"Si durante un año, se investiga un caso, cuando la Fiscalía está a punto de pedir condena, el caso queda en archivo la víctima se siente doblemente victimizada", añade Pérez. "Estas decisiones están produciendo un efecto demoledor en las mujeres. Lo que están sufriendo es injusto porque no pueden ser escuchadas en el juicio, que es lo que esperan todas después del tiempo de instrucción". Y el temor que existe es que las afectadas dejen de denunciar.

