"La música es tan bonita que a veces compensa, aunque no se viva de ella", dice el compositor Arnau Bataller

-Empezó como músico en la Societat Musical d’Alzira y no en un Conservatorio.

-En Valencia hay muchísima tradición de bandas de música que suelen tener una escuela para aprender eso: solfeo, los instrumentos. Todos los pueblos tienen una, y algunos incluso tienen dos bandas de música para aprender. Entonces, los primeros estudios se suelen hacer allí, que es donde coges un poco la experiencia. Sobre todo lo que haces mucho es socializar, hacer amigos. Luego los que ya deciden seguir más adelante, pues entonces ya dan el salto al conservatorio.

-¿Su instrumento lo tenía claro?

-Pues, bueno, sí: yo en su momento decidí el violín, que no tiene nada que ver con la banda.

-Hubiera sido como Woody Allen en "Toma el dinero y corre".

-Sí, pero no, no, yo me decidí por el violín porque, no sé, me gustaba su sonoridad y porque me parecía como muy interesante. Sí que toqué al principio en la orquesta de la Sociedad Musical también, que tenía su orquesta para la gente que quería estudiar cuerda. Cuando acabé el COU decidí ser músico de verdad, y ya entonces decidí acabar los estudios de Violín, de Solfeo, de todas esas cosas. Todo esto con la intención de componer y luego con la intención de, bueno... Yo lo que quería era componer, no quería tocar el violín. Entonces me pregunté: "¿Qué tengo que hacer para poder hacer esto? ¿Dónde lo puedo hacer?" Además, yo tenía muy claro que quería hacer música de cine, y entonces empecé un poco a investigar y encontré que para poder estudiar en un sitio con tradición y que supieran un poco lo que estaban haciendo, pues el mejor era en Los Ángeles, así que, pues nada, ahí me fui.

-La idea que tenía de ser músico, y lo que es, de verdad, ser músico, ¿Le ha decepcionado?

-Bueno, a ver, decepcionado no.

-Esa idea que tenía cuando era un chaval, quiero decir.

-No, no, en el sentido de que yo quería ser músico para poder tocar y poder hacer mi música, y eso para nada me ha decepcionado. Me siento súper contento de poder vivir de lo que yo quería cuando era pequeño. Es muy difícil. Sin embargo, la música es tan bonita que a veces compensa a la gente, aunque no viva de ella, le compensa. Pero si además puedes vivir de ella...

-La vida profesional de un músico se limita mayormente a recitales o a dar clases.

-Sí, sí, en el caso, digamos, más clásico, sí. En mi ámbito, pues yo sí que también puedo dar clases, puedo dar a lo mejor algún concierto, pero sobre todo, pues eso, trabajas en películas, que es un ámbito un poco diferente. Y eso, digamos, que te hace que estés más en contacto con el mundo del cine que con el mundo de la música. En el sentido de que mi contacto diario son productores, son montadores, son directores, y luego cuando ya sí que tengo que grabar la música es cuando ya tiro de mi otro mundo. Es que básicamente tienes que saber vivir entre dos mundos.Uno es el musical y el otro es el cinematográfico. Y tú estás en medio. Entonces eso te da como mucho contacto con un montón de gente, y maneras de hacer diferentes a las que tú estabas acostumbrado dentro del mundo clásico, porque incorporas, por ejemplo, en las bandas sonoras, otras sonoridades que no forman parte de lo que sería el mundo clásico, y eso te abre muchísimo tu parte creativa.

-Su formación en Los Ángeles se enfocó desde el principio hacia el cine.

-Sí, a ver, yo hice la carrera de composición y luego el último año hice la especialización de música de cine. Cuando yo decidí estudiar aquí en España no había ningún sitio en que se pudiera hacer ese máster de especialización y lo que te explicaban es básicamente la idiosincrasia de la composición de música para la imagen, cómo entenderla y cómo componer a partir de la imagen, por una parte. Y luego te explicaban cuestiones técnicas: cómo se hace,. Este sitio, claro, en Los Ángeles, es la Meca del cine, y ahí tiene mucha tradición, no solo de hacer películas, sino también de enseñar a los técnicos para que se formen en los diversos ámbitos de la cinematografía. Y tuve suerte de descubrir este programa, que lleva muchos años formando a compositores, y poder ganar la experiencia, y luego venir aquí y poder compartirla. Cuando yo llegué aquí no había ningún conservatorio superior que tuviera la asignatura de Música de Cine, y yo empecé a dar clases aquí en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona. Si no estoy equivocado, creo que soy el primero, o de los primeros, en enseñar esta asignatura. A partir de ahí, es una asignatura que sí que ya la puedes estudiar en más sitios, pero hace veintitantos años no había otra opción.

-Ha hecho bandas sonoras heterogéneas: "Red 4" y "El 47", no sé…

-No tienen nada que ver.

-¿Cómo recibió uno u otro encargos?

-Como ya tengo bastante trayectoria, la gente ya me conoce por diversos tipos de trabajo. Es verdad que yo empecé, mi primera película era una película de terror, terror gótico. Se llamaba "La herencia de Valdemar". Entonces, es verdad que...

-¿De Paul Naschy?

-Correcto, correcto, sí, sí. Entonces, esa película, digamos que un poquito me abrió las puertas de todo el cine así más terror, pero a la vez mi segunda película –"Héroes"- era como película así de aventuras de los ochenta, que no tiene nada que ver. Entonces, por suerte me encuentro muy poco en diversos géneros. Al final lo importante es entender la historia que se está contando para poder acompañarla con la melodía. Es decir, cómo hacer que la música te ayude a entender la historia de la mejor manera posible.

-Porque la música de cine puede ser narrativa.

-Puede no, es narrativa: porque si la sabes utilizar bien, ayuda a estructurar, ayuda a contar y ayuda a explicar no solo sentimientos o tristeza o amor, sino te ayuda a que entiendas motivaciones de los personajes, te ayuda a que entiendas quién es el que está realizando la acción en un momento determinado, te ayuda a que entiendas en qué momento de la película estás, si estás en un inicio o estás en un punto climático. Te ayuda a que la percepción del tiempo que tú tienes puedas... Tú con la música la puedes variar, y eso es excepcional.

