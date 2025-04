Alfonso de la Torre, comisario de la próxima gran exposición del Niemeyer: "Tras Miró y Picasso, Chirino ocupó un papel extraordinario"

"Dear Chirino" es la exposición que el crítico Alfonso de la Torre (Madrid, 1960) ha preparado para sumar al Centro Niemeyer a la celebración del centenario del nacimiento del escultor Martín Chirino. La muestra, que se verá en Avilés entre los días 31 de mayo y 21 de septiembre, recoge unas cincuenta piezas –entre dibujos y esculturas– que el artista canario llevó a los Estados Unidos. De la Torre conversa sobre esto con LA NUEVA ESPAÑA

-¿Qué tiene de particular este "Dear Chirino" que la distingue de las otras exposiciones del centenario?

-Se puede imaginar que la exposición está ya concebida: el catálogo, prácticamente hecho y también todo lo demás. Entonces, después de hacer todo eso, uno llega a la conclusión de que Chirino fue el artista español más reconocido internacionalmente, en especial en los Estados Unidos. En fin, después de los casos míticos de Miró o Picasso, Chirino ocupó un papel extraordinario que no había sido señalado. Todos conocíamos que Martín Chirino había estado en Estados Unidos, pero no estaba fijado. Estaba fijado a través de algunas fotografías que hemos visto, a través de algunas, vamos a decirlo así, enunciaciones en su cronología, pero nadie lo había llegado a investigar. Por eso "Dear Chirino" es una exposición que se sale de la retrospectiva canónica al uso. Ya se imagina: empezar en las "Reinas Negras", años 50; seguir un poco por familias o por épocas y eso. Esta exposición lo primero tiene muchos descubrimientos: son muchas cosas que no se sabían. ¿Y por qué las sabemos ahora? Pues las sabemos porque hemos accedido a los archivos tanto de la familia como, más importante por abundante, los archivos de la galería con la que él trabajó, que se llamaba Grace Borgenicht. Bueno, pues entonces los fondos de Grace Borgenicht están en la Smithsonian Institute, en Washington, que conserva una especie de zona que son los archivos de arte americano, se llaman. Y entonces ahí está toda la documentación de Grace Borgenicht que se puede separar, vamos a decirlo así. Y entonces hemos tenido acceso a toda la correspondencia y a toda la parte de programas, invitaciones...

-Porque aparte de las piezas que hay, en la exposición "Dear Chirino" va documentación: fotos, cartas facturas, albaranes…

-Sí, claro, claro. Hay un poco de todo. Todo ese material es el que nos permite construir la exposición.

-¿Qué piezas reúne?

-Son unas 50 obras, algunas de gran formato. Aproximadamente s 25 esculturas y unos 25 dibujos, por hacerlo resumido, más una película que vamos a poder ver por primera vez completa, de la que conocíamos un tráiler, que es una película que se rueda en Estados Unidos, pues todo eso... Calcule que he leído aproximadamente 1.300 documentos. Esos documentos son, en fin, variados. Hay de todo, hay cosas interesantes. Muy interesantes: principalmente cartas. Y luego hay mucho material, vamos a llamarlo así, baladí. Me refiero a fletes, seguros, pequeñas cosas. Pero junto a eso está... Facturas, depósitos, albaranes... Que a veces tienen mucha utilidad porque te permiten saber quién ha comprado, en algún momento, obras de Chirino. Y entonces es como una reconstrucción de un mundo que estaba desvanecido. O sea, por ejemplo, ahora sabemos que los grandes museos norteamericanos coleccionaron a Chirino. No con piezas menores. Hay veces, en fin, yo que trabajo un poco en este mundo, que un artista tiene una pequeña estampa en no sé qué museo y aparece con letras repujadas el museo. En este caso, la Galería Borgenicht estaba muy vinculada a los grandes museos norteamericanos, al MoMA y al Guggenheim. Y eso explica que muy temprano Chirino tuviera obras en las grandes colecciones, tanto públicas como privadas, de Estados Unidos. Expuso en ocho ocasiones, individualmente, en Galería Borgenicht. Llegó a exponer en Marlborough, también en Nueva York, allá por los años 2000. Y, en fin, pues realmente ha sido como un proceso de reconstrucción.

-Lo que no había duda era de que había expuesto en el MoMa.

-Sí. En 1960 vino a España un conservador. Bueno, dentro de un programa que había de exposiciones norteamericanas, que habían llegado a finales de los años 50 a España, una que vino con una bienal hispanoamericana que se llamó "El arte norteamericano". Y ahí había muchas piezas del expresionismo abstracto y demás. Y luego vino otra, que me parece que fue en el 58, que se llamó "La Nueva Pintura Americana", que estuvo en Madrid y que nuestros artistas vieron.

-¿Esa exposición que llegó con la instalación de las bases?

-Sí, sí, con Eisenhower, que visitó España en aquella época. En fin, es un poco como un programa de difusión de la cultura y del poder norteamericano en Europa, en general en el mundo. Y en el año 60 nuestros artistas exponen en el MoMA, los artistas que selecciona Frank O’Hara, entre los que están Martín Chirino. Y eso hace que la mirada norteamericana se fije sobre los artistas españoles que están en el MoMA y en el Guggehnheim también, porque coincide que en el verano de 1960 hay dos exposiciones. Una en el MoMA: "Nueva Pintura Española y Escultura", y la otra, que se llamó "Before Picasso, After Miró".. Esas exposiciones son coetáneas: verano de 1960. Y entonces, en Martín Chirino no hay que desdeñar algo que era muy importante: que hablaba un inglés fluido. Es decir, en aquella España de finales de los 50, Chirino venía de Las Palmas de Gran Canaria. Fue profesor de Inglés en los primeros años. De hecho, su primera fragua está en el propio Colegio Santa María, en donde da clase de Inglés. Eso permite fenómenos tales como que cuando viene Nelson Rockefeller a España en una mítica visita del año 64, pues alguien debió decir, ¿qué hacemos con él Rockefeller? Vamos a decirlo así, vulgarmente. Rockefeller podía hablar con Martín Chirino, que pasó el día con Martín Chirino en su nuevo estudio de San Sebastián de los Reyes, pues casi desayunando, lo cuenta Chirino en algunas entrevistas. Así llega.

