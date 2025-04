El Marcelo celebra su remozado y espera la intervención del patio

El colegio Marcelo Gago afronta este curso con una imagen renovada tras una inversión de casi 3 millones de euros ejecutada en gran parte con fondos europeos. Hay mejorías que se aprecian a simple vista y otras, como el ahorro energético, son analizadas tras comprobar el consumo de los últimos meses. Según expresa Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos, con los datos en la mano, ha habido una reducción del consumo de energía primaria no renovable en el colegio de más del 75%, y una reducción de las emisiones de dióxido de carbono del 80%. "Se partía de una situación muy mala, de falta de aislamiento, pérdidas energéticas por ventanas, puentes térmicos... que se han solucionado con la intervención integral en la envolvente del edificio", apuntó García. Esa es una de las principales actuaciones aunque no la única, ya que el colegio es "completamente accesible" desde cualquier parte del centro, añade Javier Sarasola, director del Marcelo Gago.

La obra comenzó con la retirada de paneles de amianto en la cubierta, teniendo en cuenta que, entre otros motivos, ya presentaban problemas de filtraciones de agua. Una vez atajado ese problema, la actuación que comenzó con retraso ya es una realidad. No solo ha permitido renovar las instalaciones casi al completo sino también ha permitido generar nuevos espacios como el antiguo almacén que hoy es el aula de idiomas.

La nueva distribución ha facilitado habilitar zonas que antes estaban en desuso como ocurre con la puerta principal donde están colocadas las llamadas "cajas de la felicidad" depositadas por el alumnado. "El aula de la calma también antes era un almacén", apunta Sarasola, quien destaca la luminosidad del centro con grandes ventanales, el aislamiento del edificio del exterior que impide la contaminación acústica. "Cuando hacemos radio ya no hay interferencias del exterior, tenemos un confort climático, ya no hay problemas de frío ni goteras. La obra no solo afectó al Marcelo Gago, también al CPR, que es completamente accesible, cuestión que ha destacado también Difac", señala el director del colegio, quien menciona además el aislamiento del polideportivo y el cambio del suelo que "antes era sintasol de 1976".

La mejora integral del Marcelo Gago aún no ha finalizado. Ahora, el Ayuntamiento de Avilés quiere poner la guinda del pastel para que el patio luzca renovado en consonancia con el resto de las instalaciones escolares. Durante las vacaciones de Semana Santa acometerá la limpieza y "renaturalización del espacio" para crear una zona verde en la parte alta del patio de Infantil, en la zona en la que está situada una réplica de la foquina del parque del Muelle. Actualmente, ese espacio es un pedregal. Además, se instalarán nuevos bancales en el huerto escolar. Si esa actuación pretende ejecutarse en poco más de una semana, en verano, el Ayuntamiento quiere acometer la reforma integral del patio. "Renovaremos la red de sumideros, que está generando problemas y reurbanizaremos el patio, es una actuación que forma parte de los presupuestos participativos que estaba pendiente", apuntó Pelayo García.

Así el patio del Marcelo Gago tendrá nuevo asfaltado y traerá consigo algunos cambios. Serán instaladas canastas de minibasket en la cancha anexa al polideportivo, se mantendrá la de fútbol-sala y balonmano y el resto, "estará destinado a los patios dinámicos, a la música, al baile y al intercambio de cromos y también para la realización de otras actividades como los juegos tradicionales", detalla Javier Sarasola.

Otra de las mejoras que ha traído consigo la obra de rehabilitación integral del colegio es la habilitación de pequeños nidos para los vencejos. Se trata de piezas circulares con una hendidura rectangular en su interior para las crías. "Están ya al venir, ya tenemos los nidos preparados", comenta Javier Sarasola, feliz con el lavado de cara integral de su colegio y las obras pendientes previstas para los próximos meses.

