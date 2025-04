La Comida en la Calle de Avilés puede con todo: "Lo mejor es juntarse, comer y divertirse"

Las tortillas y las empanadas preparadas y solo había malas noticias desde primera hora de la mañana. Llovía, a veces de manera intensa, y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntaban a más lluvia. Por si fuera poco, había fallecido el papa Francisco. Igual se decretaba luto nacional ya por la mañana y había que suspenderlo todo. Un drama. Justo el día más importante de El Bollo, las fiestas más tradicionales y populares de Avilés. El día de la Comida en la Calle. Pero poco a poco la lluvia fue a menos y el luto nacional comenzará a medianoche. Así que los responsables del área de Festejos de Avilés aseguraron con rotundidad a media mañana: "Es una lluvia fina, somos asturianos, no asusta".

Junto con los carnavales y San Agustín, el día de la Comida en la Calle es uno de los más esperados por los avilesinos. Este gran almuerzo de confraternización, nacido en 1993 con la conmemoración de los 100 años de la Fiesta de El Bollo (domingo y lunes de Pascua), reúne en la ciudad a todos los que quieran disfrutar de una gran comida en unión y diversión.

La plaza de La Merced se estrenó como nuevo escenario con 180 sillas. Así, 25 calles del centro histórico amanecieron con 1.200 tableros colocados, que suponen cinco kilómetros de mesas para las 15.000 plazas previstas. También han ganado sillas en el entorno de la plaza de Carlos Lobo, en la calle del Sol, y en las inmediaciones del parque del Muelle. Y a ello se suman los parques Ferrera y del Carbayedo.

Otra novedad de esta edición de las Fiestas de El Bollo fue que la segunda jornada del desfile de carrozas se celebrara por la mañana, en vez de por la tarde. Y así fue. A las 12.00 horas en punto salieron de La Exposición, cosechando más público y más aplausos a lo largo del recorrido.

EN IMÁGENES: Avilés desborda con la Comida en la Calle / Mara Villamuza / C. G. / M. M.

Y a las 13.00 horas empezó el jolgorio. Armados con bayetas (la alcaldesa llevaba una en el bolso) y toallas, miles de avilesinos y visitantes de todas las edades empezaron a secar el agua de los manteles y de las sillas, la música comenzó a sonar por las calles y hasta hubo un momento en que salieron unos rayos de sol y hacía calor. "No podía ser de otra manera. Ye la Comida en la Calle", razonaba un grupo de jóvenes a la entrada de Rivero cargados de cajas y un gran barreño negro "pa meter hielo y la sidra".

A esa hora llegó a la ciudad el presidente del Principado, Adrián Barbón, junto a los consejeros de Cultura y de Medio Rural, Vanesa Gutiérrez y Marcelino Marcos Líndez, respectivamente. Les esperaban la alcaldesa, Mariví Monteserín, y el secretario general del PSOE de Avilés, Manuel Campa, para iniciar el recorrido que todos los años hacen antes de comer. Empezaron por Rivero, donde jóvenes y mayores les paraban para hacerse una fotografía. "Bueno, ¡míralu! Ye más curioso en persona que en la tele", comentaba una mujer.

El paseo incluía el parque de Ferrera, uno de los escenarios preferidos por los más jóvenes. "Ya sabéis que estoy a dieta, pero hoy me la salto", afirmó Barbón para beber un culete y comer la empanada que le ofrecieron. Continuó el recorrido por Galiana, que le llevó más de media hora, porque a cada paso la comitiva tenía que parar para más fotos y más saludos. "Ese chico se parece mucho al presidente de Asturias", le dice una mujer a su acompañante, que le contesta, "es él, que le están diciendo ‘Presidente, una foto’. Igual es que también come en la calle". "Somos de Toledo. Vinimos a Asturias estos días, nos enteramos de esta fiesta y vinimos a verla. Es impresionante", explicaron después.

EN IMÁGENES: Así fue la jornada de la Comida en la Calle / Mara Villamuza

Daniel Morilla y Hugo Cuadrado fueron de los primeros en llegar a La Ferrería junto a Laura Rodríguez, Manu Barbón y Tamara Fernández. "Tenemos empanada, filetes empanados y tortilla, que no puede faltar", comentó Morilla, que confiaba en que se reunirían por la tarde hasta 20 amigos: "si no llueve, saldrá perfecto". Y no llovió.

En La Ferrería, el ambiente seguía algo frío cerca de las 13.00 horas, pero allí estaban Pablo Rodríguez, Javier Santos, Hugo Corao y Rodrigo Delgado. "Somos los puntuales. Nos ha tocado pasar la bayeta para secar la mesa", bromearon mientras sacaban los primeros tuppers. "Unos traen comida, otros postres y cada uno su bebida", apuntaron. "Lo que no puede faltar es la sidra". El riesgo de lluvia no les amedrentaba: "hemos traído paraguas y a una mala están los soportales. Si llueve, da igual. Se come, se disfruta y punto".

El grupo de Secundino Pacho, Anabel Vigil, Ignacio Valella y Juan Carlos Mogollón se reúne desde hace tres décadas para el lunes de Pascua. En esta ocasión, la lista arrancó en diez personas, pero poco a poco va creciendo. "Ahora seremos 20 y quizás lleguemos a 30. Siempre hay alguno que se apunta aunque sea a última hora", comentó el grupo de amigos, que desplegaron bolsas y cajas de comida y bebidas sobre su mesa. "Tenemos croquetas de atún, tortilla de patata y mucho embutido", apuntaron, aunque lo que causaba furor eran los chorizos a la sidra que prepararon en un hornillo portátil. "Esto es lo mejor que hay. Y de postre, el bollo, que nunca puede faltar", recalcó Mogollón. Por su parte, Pacho resumió la Comida en la Calle, cuando "lo mejor es juntarse con los amigos. Reunirse, comer, beber y divertirse. Y por muchos años".

