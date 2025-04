Culete y empanada para Barbón: así arranca la Comida en la Calle de Avilés

La romería ya está en la calle. Avilés celebra este lunes de Pascua la popular cita que cierra las fiestas de El Bollo, la que convierte las calles del casco histórico de la ciudad en un gran banquete dnde manda la diversión y el ánimo de pasarlo bien.

Los primeros en llegar han tenido que echar mano de toallas, camisetas, paños de cocina... o lo primero que tenían a mano para secar las sillas y los manteles, empapados por la lluvia de la mañana, pero han llegado con mucho ánimo. Las amigas Dafne Sanchez, Carla Perez, Marina Lopez, Lola Largo, Amaia Loreno y Candela Guardiola pelean contra el mal tiempo ya en el parque de Ferrera. “En Asturias no nos asusta la lluvia, hay que salir igual”, señalan las avilesinas, muy animadas. “Ahora ya da bueno, solo queda diafrutar toda la tarde”, apuntan.

Allí en el parque de Ferrera, en su recorrido por la ciudad junto a la Alcaldesa y otros miembros de la Corporación, el presidente Adrián Barbón ha compartido sidra y empanada con un grupo de jóvenes que le han brindado parte de su menú para este lunes de Pascua. "Ya sabéis que estoy a dieta, pero hoy me la salto", ha dicho el Presidente entre risas mientras continuaa repartiendo besos y saludos.

EN IMÁGENES: Avilés desborda con la Comida en la Calle / Mara Villamuza / C. G. / M. M.

En el parque del Muelle, poco a poco, han comenzado a llegar también los primeros asistentes a la Comida en la Calle. Uno de los primeros era el de Daniel Morilla y Hugo Cuadrado, sentado ya a la mesa junto a Laura Rodríguez, Manu Barbón y Tamara Fernández. Con ellos, todo ya listo para la cita. “Tenemos empanada, filetes empanados y tortilla. La tortilla no puede faltar, es lo más clásico”, comentó Morilla, que se mostró confiado para la tarde, en la que se reunirán hasta 20 amigos: “si no llueve, todo saldrá perfecto”.

EN IMÁGENES: Así fue la jornada de la Comida en la Calle / Mara Villamuza

En La Ferrería, el ambiente seguía algo frío cerca de las 13.00 horas. Entre los pocos asistentes ya sentados, estaban Pablo Rodríguez, Javier Santos, Hugo Corao y Rodrigo Delgado. “Somos los puntuales”, comentaron los cuatro amigos, que estaban esperando la llegada del resto de la comitiva. “A nosotros nos ha tocado pasar la bayeta para secar la mesa”, bromearon mientras sacaban los primeros tuppers de comida. “Nos hemos repartido las labores. Unos traen comida, otros postres y cada uno su bebida”, apuntaron, y añadieron que “lo que no puede faltar es una caja de sidra. Siempre tiene que haber culinos listos”. Sobre la meteorología, el riesgo de lluvia no les metía miedo: “hemos traído paraguas y a una mala están los soportales. Si llueve, da igual. Se come, se disfruta y punto”.

“Hemos tenido que secar mucho la mesa, pero ya no va a haber ningún problema. Hoy no llueve”. Así de confiada se mostraba María Álvarez, integrante de uno de los grupos más numerosos de la Comida en la Calle, pues junto a ella se organizaron hasta 60 personas para comer en la plaza de Carlos Lobo. “Hay que prepararse a tope. Como buenos asturianos, hoy nadie va a fallar”, señaló Álvarez, cuyo grupo contaba con una alta presencia de niñas y niños que ya tenían preparada su comida. “Para ellos tenemos pollo empanado. Los mayores nos lanzaremos a por todo: tortilla, empanada y, por supuesto puesto, embutido. Que nunca falte”. Además, Álvarez señaló que el nuevo horario del desfile de carrozas de Pascua es “perfecto”, puesto que “así se puede ir a verlo con los niños y, seguido, ir a por la comida y bebida para venir a las mesas”.