El Monoloco reina en el tardeo: así se vivieron las últimas horas de la Comida en la Calle de Avilés

"Queremos meternos dentro de la cultura de Avilés, de las fiestas de aquí, y esta es nuestra forma de hacerlo", reconoce Diego Bajo, uno de los promotores del festival Monoloco, que este 30 de abril. Tras encargarse de amenizar la noche del Descenso de Galiana, la organización se ha encargado de hacer lo propio en la tarde de la Comida en la Calle, una tradición que, confiesan, les ha sorprendido. "Es una locura, nunca había estado y me está encantado", comenta el leonés.

Diferentes grupos de amigos durante el tardeo en Avilés

Sobre el escenario del quiosco de la música se vivió una intensa batalla entre Rvs Dj y "Chechuisfaceless" para hacerse con una plaza para pinchar en el Monoloco de la próxima semana. Con la serie de temas que iban poniendo los artistas se iba llenando el parque del Muelle, que acabó hasta los topes durante las más de tres horas que duró la música. "Es una iniciativa muy buena. Presta ver esta animación en un sitio tan bonito como este", indica Laura López, ovetense y una de las jóvenes que, tras disfrutar de la comida y la sobremesa, no quería irse de Avilés sin probar el tardeo. "No me esperaba que aquí hubiese tanto ambiente", asegura.

El Monoloco reina en el tardeo

La ovetense no era la única sorprendida con la música que se escuchó por toda la ciudad. "Me voy muy sorprendida. Quiero salir más por Avilés, es increíble que se genera aquí", indicaba Sergio Menéndez, otro de los jóvenes que aprovechaba el último tirón de la Comida en la Calle en el parque del Muelle. "En Gijón podían aprender y hacer algo así, menudo ambientazo se genera en toda la ciudad. Por cualquier lado que pasas hay un dj y gente encantadora. Así da gusto", sentenciaba el gijonés, que promete volver para cuando se celebre el Monoloco.