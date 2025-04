PSOE y Vox acusan al PP de usar a los técnicos para eludir su responsabilidad

El Grupo Municipal Socialista de Castrillón denunció ayer la "grave situación" que atraviesa el equipo de gobierno de Castrillón, "sumido en una crisis interna de proporciones cada vez más evidentes. Para el PSOE, la responsabilidad de esta parálisis tiene un único responsable: el Alcalde". Su visión al respecto es clara: "Lo que estamos viviendo no es una simple discrepancia interna, es una guerra política entre el alcalde y su concejal de Urbanismo que ha dinamitado la acción de gobierno", ha señalado el portavoz socialista, Iván López Reguero, quien tilda de "espectáculo" las circunstancias actuales con un concejal de Urbanismo con las competencias retiradas.

Desde el PSOE se considera "inadmisible" que el Partido Popular intente desviar la atención utilizando al personal técnico del Ayuntamiento "como escudo para eludir responsabilidades políticas". Por ello, denuncian "el uso irresponsable que el PP está haciendo del personal técnico municipal. Resulta vergonzoso que se utilicen los informes técnicos como escudo para eludir responsabilidades políticas. El personal municipal no está para encubrir las contradicciones del gobierno, ni para salvarle la cara al alcalde cuando su propio equipo se le desmorona". Y añaden que este personal, que realiza su labor con rigor, no puede ser usado ahora en el debate político "para tapar la falta de liderazgo del alcalde". Iván López considera que lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento es "una auténtica vergüenza. Tenemos un equipo de gobierno roto, enfrentado y paralizado. Y el alcalde, en vez de asumir responsabilidades, se esconde. Este conflicto con su concejal de Urbanismo no es un malentendido, es una batalla política que está afectando a toda la gestión municipal", añadió el portavoz municipal del PSOE.

Para los socialistas, en el contexto actual, la ciudadanía está siendo "rehén" de "un gobierno roto, incapaz de tomar decisiones y atrapado en su propia lucha de egos. El alcalde ha perdido el control, ha desaparecido políticamente y no da la cara. Este municipio no puede seguir gobernado desde el silencio, la improvisación y la confrontación interna", sentenció López Reguero.

También salieron al paso desde las filas de Vox acerca del hecho de que el gobierno local se siga manteniendo "obstinadamente" en sus errores. Su portavoz, Rafael González Gallego, recordó al Alcalde que su grupo "en ningún momento" ha implicado a los técnicos municipales en el debate político: "Es él quien pretende meterlos en el fango que está ocasionando con este asunto". El asunto al que se refieren desde las filas de Vox Castrillón es la retirada de las competencias del edil de Urbanismo para la próxima comisión informativa a cuenta del desacuerdo existente entre el edil y el resto del equipo de gobierno acerca de la tramitación administrativa del proyecto de un aparcamiento para el entorno del Aeropuerto.

"Cuando hemos hablado de funcionarios nos referíamos a unos en concreto y no a los técnicos, aunque sean funcionarios", aclaró González Gallego, "con los que siempre hemos contado y apoyado".

Tras revisar el expediente del citado proyecto, Vox Castrillón exige al gobierno local qué explique dónde se encuentran los informes jurídicos que deberían estar firmados por la secretaria municipal así como la supuesta orden del concejal, remetida al Boletín Oficial del Principado, para que se paralizara la corrección de errores materiales del expediente. Y añaden en sus interrogantes si, realmente, existe "una oscura intención" de seguir retrasando ‘sine die’ el proyecto.