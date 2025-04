Avilés impulsa una guía de negocios con platos sin gluten para alérgicos

"Queremos que Avilés sea una ciudad segura para comer con total seguridad para personas con alergia al gluten", anunció ayer la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz. La edil mantuvo un encuentro con Eugenia Téllez, integrante de la Asociación Viviendo sin Gluten, así como con representantes de establecimientos de hostelería de la ciudad interesados en formar parte de un proyecto de formación específica sobre protocolos de seguridad alimentaria en la elaboración y servicios de productos sin gluten, dirigidos a la población celíaca.

En el marco de esta reunión, se anunció que próximamente se pondrá en marcha una red de establecimientos avilesinos que den soporte a ese proyecto para hacer de la alimentación una experiencia "más segura", detalló Ruiz. Así, los negocios que se adhieran a la iniciativa aparecerán recogidos en una guía donde se detallen aquellos espacios (restaurantes, cafeterías, tiendas de agroalimentación...) "donde poder acudir sin ningún problema". Para ello, abundó la edil, se ha enviado una convocatoria a través de la red Avilés sin Gluten y de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) que ya suma una veintena de interesados en participar, desde cafeterías a restaurantes y carnicerías.

Con la iniciativa "Avilés sin gluten", además de ser acogedora y con un rico patrimonio histórico, Avilés será ahora cuna de una red de establecimientos seguros para personas celíacas y sensibles al gluten no celíacas. "La dieta sin gluten no es una moda, es una prescripción médica", sostienen quienes sufren este problema y no hallan establecimientos donde la experiencia de un almuerzo, un picoteo o una cena no se convierta en un agravante para su enfermedad, pues "el tratamiento contra la celiaquía no es una pastilla, es un estilo de vida", apuntan los expertos al respecto.