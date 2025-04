Final feliz en Castrillón para una perra de caza secuestrada en Burgos: "Está muy nerviosa, pero por fin está en casa"

"No es normal que un perro desaparezca en Burgos y aparezca en Asturias. Le han quitado el chip para que no se la pueda rastrear. Ya han desaparecido muchos". Son las palabras del propietario de la perra recuperada en la zona de Bayas tras haber sido robada en su domicilio en Burgos. Según explicó el dueño, el secuestro del animal se produjo el pasado 4 de abril, cuando el autor o autores asaltaron la vivienda tras echar abajo la valla perimetral y se llevaron al can, una hembra de caza y de raza "braco alemán" a la que sustrajeron el microchip para que fuese imposible identificarla.

Por razones de privacidad, el propietario rehusó dar mayor información sobre el animal, pero sí explicó que el secuestro de perros, concretamente de los empleados para la caza "está siendo bastante habitual en la zona", y el último caso del que se habría tenido constancia sería el de uno de raza "spaniel". "Últimamente, desaparecieron muchos perros de caza. Por suerte, esta perra tiende a escaparse. Es una raza bastante especial y, al desconocer a la gente, tiende a escaparse. Si no, no sería posible dar con ella", comentó el propietario, que detalló que, precisamente, este mismo miércoles se zafó de las manos de la Policía Local de Castrillón y que fueron los propios dueños quienes pudieron dar con ella en las inmediaciones de la zona. "Poco después, se nos volvió a escapar a nosotros. Está muy nerviosa, pero por fin está en casa", abundó el dueño del animal, que señaló que en los próximos días acudirá al veterinario "para que le revisen la herida y le coloquen el nuevo microchip".

Tal y como infomó la Policía Local de Castrillón, la perra fue encontrada días atrás por vecinos de Castrillón, que observaron al animal deambular por la zona. Las personas que dieron con la perra dieron aviso a la Policía Local, que publicó en redes sociales el hallazgo. Gracias a la colaboración ciudadana, sus propietarios, que la buscaban y habían presentado una denuncia en la Guardia Civil, pudieron confirmar que era su perra y prepararse para recuperarla y llevarla de nuevo a su casa.