Guía para conocer lo que va de Fernando Morán a "Españolito"

A Marga Epifanio le ha tocado leer un fragmento de "Su amado discípulo", que es una novela de Juan Ochoa. Lo hace, precisamente, en la calle Juan Ochoa y lo hace ahí porque es la segunda estación de esta vía literaria abierta por el Ayuntamiento de Avilés para celebrar el Día del Libro: poner alma a los nombres de escritores que, de normal, sólo son placas en las esquinas de las calles avilesinas.

Marga Epfanio lee un fragmento de Juan Ochoa en la calle que lleva su nombre apoyada por el micrófono de la guía. / Mara Villamuza

"Me encanta todo esto. Me apunto siempre", explica Epifanio mientras la expedición pasa de un lado del campo de fútbol –el Suárez Puerta– al otro. Ana Gutiérrez se ha preparado una ruta que tiene que ver con los escritores, pero también con la ciudad. Y empezó con Fernando Morán. En la esquina en que la calle más larga de Avilés cruza, precisamente, con Juan Ochoa. "No sabía que Morán había sido escritor", confiesa Epifanio, asturiana de adopción, madrileña de nacimiento. "Sabía que había sido maestro, el abuelo de una compañera de mi hija", apunta. Así que sí, la ruta de Ana Gutiérrez le sirvió para conocer, aunque fuera un fragmento, de "También se muere el mar", que es la novela de Morán más conocida –si es que se puede decir que la cara novelística es conocida–.

La propuesta que se inició ayer contó conuna quincena de personas que caminaron salvando el viento y generando curiosidad el entorno de Las Meanas: de la esquina del edificio Fuero, a la esquina del campo del Avilés, donde está la tienda oficial y empieza la calle de Juan Ochoa. "Se le confunde con Fernando Ochoa, que fue alcalde de Avilés", aclaró la guía que explicó también que Ochoa "era amigo de ‘Clarín’" tanto que fue el autor de "La regenta" el que le animó a conquistar Madrid. "Él y Palacio Valdés".

La ruta no pasó, precisamente, por la calle del autor de "La aldea perdida" porque pillaba a desmano ( se trataba de un paseo ilustrado, nada más). Pero los ruteros conocieron a quienes representan las dos esculturas que esconden los soportales del hotel Oca (Marta y María). Allí se descubrió que Palacio Valdés decidió enterrarse en Avilés –lo está en La Carriona–, pese a ser de Laviana.

La calle en la que están las dos esculturas –son de Favila– está dedicada a Constantino Suárez "Españolito",un periodista de principios de siglo que escribió "Escritores y artistas asturianos", que es una enciclopedia de todo el saber literario.