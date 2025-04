Dos semanas de espera para ver al médico de cabecera

Quince días. Los usuarios del centro de salud de La Magdalena ya están recibiendo citas de Atención Primaria que superan las dos semanas. Pero no sólo ellos. Ocurre igual en el Quirinal, Sabugo y Villalegre. La razón la explica José Antonio Vidal, que es el secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa). «Si no hacemos atractiva esta región para que vengan profesionales este tipo de problemas no van a tener solución». Y es que Vidal considera que estos retrasos «enormes» se explican por el momento burocrático que está viviendo la sanidad asturiana actualmente: la estabilización de los trabajadores eventuales.

La «estabilización» es un proceso que está llevando toda la administración pública buscando el final de la eventualidad laboral. «El problema es que no todos los trabajos estabilizan en el puesto que tienen», explicó Vidal. Así que, el trabajador cambia de destino, pero la administración, en muchos casos, no atiende el agujero que se ha generado. «Hasta el próximo mes de julio no es probable que tengamos todos los puestos ocupados», añadió Vidal. Y es que están pendientes de ocupar 19 plazas que el Principado ha ofertado para el área sanitaria avilesina. Mientras eso suceda, los pacientes se van a encontrar con estos excesos temporales denunciados por los usuarios. «Con la plantilla que tenemos, bien tapamos los pies, bien la cabeza. Las dos cosas no», ejemplificó el líder sindical. «Y es que la atención continuada –las guardias– también generan problemas», añadió.

Se da la circunstancia que se han puesto en práctica algunas experiencias para aligerar la lista de espera primaria: las consultas por la tarde, por ejemplo. «Pero esas son voluntarias».

O sea, déficit de plantilla, pero también déficit en el servicio telefónico. «Lo único que puedo hacer es recomendar a los pacientes que en lugar de llamar por teléfono para pedir cita, se planten en el mostrador. Será más efectivo, sobre todo si uno no está ducho en internet», señaló Vidal. Las centralitas, dice el secretario general del Simpa, «funcionan mal: no puede ser que uno esté pegado al teléfono a ver si alguien cuelga», añadió.

Las trabajadoras de este servicio coinciden con Vidal: «No se trata de que pongan más teléfonos, e l problema es que haya alguien para atenderlos», apuntaron. El problema de las lista es mayor que en las áreas de Oviedo o Gijón. «Los médicos prefieren estabilizar en otros sitios que no son Avilés». n