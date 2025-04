El compositor de "Baldur’s Gate III" se suma al Celsius

Los organizadores del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de terror y ciencia ficción, cuya edición décimo cuarta está señalada para los días que van del 15 a 19 de julio, anunciaron ayer la incorporación a la lista de invitados de este año al músico búlgaro Borislav Slavov, que es el creador de la banda sonora del videojuego "Baldur’s Gate III", un trabajo que le valió el premio "Bafta" del año pasado, el que concede la British Academy of Film and Television Arts, o sea, la Academia Británica de Cine y Televisión.

Slavov también ha compuesto las bandas sonoras de otros videojuegos, entre ellos que destacan la segunda y tercera partes de "Crysis", "Ryse: Son of Rome", "Warface and Divinity: Original Sin II" y "Knights of Honor". Slavov es la primera vez que viaja Avilés, no le pasa igual a Barbara Hambly, que repite.

Se da la circunstancia de que la presencia de Hambly en la próxima edición del Celsius 232 puede producir un estremecimiento en la afición: Brandon Sanderson –el principal invitado del encuentro avilesino de este año– confesó en su día que hubo un tiempo en que odió la lectura, cosa que cambió cuando leyó "Vencer al Dragón" de Barbara Hambly, un libro que le había prestado una profesora del futuro creador de Cosmere. Contó Sanderson que había elegido aquel libro porque le llamó la atención su portada.

Pero es que Hambly es una leyenda de la literatura fantástica –una leyenda con una muy prolífica obra literaria que supera las sesenta obras–. Ha escrito para series tan heterogéneas como "Star wars", "Star Trek" o pastiches de Sherlock Holmes. Ha sido finalista de todos los grandes premios de literatura de género y merecedora del "Locus" por la novela de terror "Cazadores Nocturnos".Entre 1994 y 1996 Hambly fue la presidenta de la Asociación de Escritores Norteamericanos de Ciencia Ficción y Fantasía.

Hay más invitadas al próximo Celsius 232. Una de ellas es Aldara Prado, que es la creadora de "Nimue", una colección de historias artúricas desarrolladas en torno a la dama del Lago. Otra autora invitada al festival es la avilesina Natalia Menéndez: poeta, profesora de en el Carreño Miranda, presenta "Merlot", una historia juvenil de aventuras, valentía y libertad ambientada en un reino mágico. "Hacia mareas malditas" es la primera novela de la autora Laura Díaz que estará por primera vez en el encuentro avilesino. Se trata de una novela de piratas, de magia y seres míticos que permitirá conocer a los lectores del navío "Sangre Maldita" y su tripulación.