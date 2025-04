Continúan las críticas desde la oposición de Castrillón ante la crisis que está viviendo el concejo. Como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, se han abierto diligencias tras la denuncia de Gustavo Prieto, concejal de Territorio ante la Guardia Civil, por un presunto delito de prevaricación. Todo gira en torno al expediente para crear un aparcamiento en el Aeropuerto de Asturias. Eloy Alonso, el Alcalde de Castrillón, destituyó de sus funciones durante un mes a su compañero de grupo para agilizar el asunto. En todo caso, el tema irá al próximo Pleno municipal, el lunes que viene. Allí es donde todos los actores de esta historia se verán las caras.

La oposición de Castrillón busca al responsable del lío del parking

En Izquierda Unida, tras pedir explicaciones en la última comisión de Territorio, creen que "nadie quiere asumir la responsabilidad política de los dos años perdidos en la tramitación de este expediente y la posible responsabilidad patrimonial que esto podría acarrear", señaló su portavoz, Yasmina Triguero.

La oposición de Castrillón busca al responsable del lío del parking

"El supuesto error puntual conlleva un procedimiento más complejo al tener que replicar los acuerdos anteriores para que se puedan inscribir dichos acuerdos, tanto notarialmente como en el registro de Consejería", afirmó la exalcaldesa

"Los problemas internos del PP afectan a los vecinos de Castrillón, que ven como el concejo está paralizado. El gobierno municipal está únicamente ocupado en solventar sus peleas y luchas internas mientras son incapaces de presentar el presupuesto municipal para 2025, de pagar las subvenciones que deben a las asociaciones vecinales o a entidades culturales", cargó Iván López, portavoz del PSOE, que cree que el equipo de gobierno "es incapaz de arreglar sus problemas internos sin afectar a la ciudadanía". "Esta es una situación que nunca se ha dado en la historia de Castrillón: un concejal presenta una denuncia por presunta prevaricación en un procedimiento del propio equipo de gobierno al que pertenece y como consecuencia de ello el Alcalde le retira las competencias. Es una situación insostenible y totalmente inadmisible", señaló el socialista.

En Vox también se muestran muy críticos con las actuaciones del equipo de gobierno. "Parece que se ha buscado la forma de retrasar una vez más este asunto", clamó Rafael González, portavoz del partido.

González cree que este "embrollo" gira en torno a un error material "que no tiene que ir al Pleno: llevarlo al Pleno significa más tardanza en un tema que tendría que estar resuelto de hace tiempo. No sé qué pasará con el interés de los inversores", indicó el castrillonense, que cree que "alguien va a tener que pringar por este tema, porque esto ya es impresentable". "Esperaremos el resultado jurídico y actuaremos en consecuencia. Supuestamente hay evidencias de que puede hasta haber prevaricación, porque se paró la publicación de la corrección en febrero y esa orden de no publicación en el BOPA no está en el expediente", sentencia.