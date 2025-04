Este es el barrio de Avilés que, tras muchos años, va a poder volver a dormir: "Es una bendición"

En Llaranes cuentan los días para poder dormir a pierna suelta. "Han tardado en empezar esta obra, el tráfico hay días que es muy molesto, pero por fin se han puesto con ella", aplaudía ayer Darío Sánchez, uno de los vecinos que protagonizaba una de las tertulias en la terraza de uno de los bares del barrio. Y es que la instalación de las pantallas antirruido en la variante de Avilés es una "bendición divina" para los habitantes de la zona, cansados ya de las molestias que causa el tráfico rodado. También se instalará pavimento fonoabsorbente, una especie de asfalto "silencioso" para mitigar las molestias del paso de vehículos.

"Cuando más se va a notar es por la noche. Aquí hay mucha industria y se nota el paso de camiones. Yo tengo noches de no pegar ojo", detalla Claudio Artime mientras se toma un café. "Ahora, quizá, ya no me haga falta tomar tanta cafeína porque podré descansar mejor", bromea el avilesino, que ya pensaba que "no iba a ver una intervención así en mi vida". "Parece que no, pero cuando se repite noche y noche al final acaba haciendo mella. Es una gran noticia que hagan esta obra para paliar el ruido del tráfico", asegura. Un total de 19.566 vehículos pasan cada día por la variante de Avilés, según los últimos datos de aforo de las carreteras que maneja la Dirección General de Tráfico de esta vía (N-632) .

Laura Gómez opina igual que su vecino. "La obra para paliar el ruido es muy necesaria para el barrio. Por la variante pasan muchos coches, y al final es algo que acaba repercutiendo a los vecinos", señala la avilesina, que cree que "más vale tarde que nunca" sobre las obras, que han tardado en arrancar.

La intervención, que se alargará durante las próximas semanas, consiste en la instalación de pantallas acústicas metálicas en una longitud de 180 metros. Se trata de pantallas de alta absorción, de 7,5 metros de altura formadas por un tramo vertical de 5,5 metros y un tramo inclinado a 45 grados con vuelo de 2 metros. Para reforzar el efecto de las pantallas, se llevará a cabo el fresado y la sustitución del pavimento actual, colocando una capa que hace que la calzada sea silenciosa.