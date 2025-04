El desfile del Lunes de Pascua seguirá siendo de mañana, en contra de Vox

Las carrozas del Lunes de Pascua se estrenaron este año en horario de mañana (12.00 horas) y así seguirán siendo, aseguró ayer la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, rechazando la propuesta de Vox, que defendió que vuelvan a ser por la tarde "según la tradición". Según la edil socialista, el cambio de horario fue la alternativa aprobada por la mayoría de las asociaciones que construyen las carrozas y que incluso se planteó eliminar la segunda jornada del desfile. La edil de Vox replicó que "no hay que atender las necesidades del tejido asociativo", y que se obliga a "escoger entre hacer la comida para ir a la Comida a la Calle o vestir a los niños para que vayan en las carrozas".

Para muy poco dio ayer el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, donde durante algo más de cuatro horas casi todos los asuntos ya se habían planteado de alguna forma en otras sesiones plenarias anteriores o habían sido conocidas días e incluso semanas antes. Un ejemplo es el debate sobre la sentencia que ha anulado los cargos eventuales. El PP insistió en que llevaba todo el mandato advirtiendo de la ilegalidad, y el PSOE replicó de nuevo que se están modificando las fichas de funciones.

La concejala de Vox Mari Cruz Coto aprovechó la reciente celebración de las fiestas de El Bollo para presentar un ruego en el que solicitaba que el desfile de carrozas del Lunes de Pascua volviera a su horario de tarde, "para recuperar el espíritu y la tradición", y porque tenía más público. Según afirmó, este año hubo mucho menos que en las anteriores ediciones, y también menos niños, no por la amenaza de lluvia, sino porque "hay que elegir entre cocinar para la Comida en la Calle o vestir a los niños para las carrozas y que estén listos a las once. Hay a quienes no nos sirven las tortillas". Si el desfile es por la tarde, a las cinco como otros años, ese problema se elimina", concluyó. Y es que, según la edil de Vox, "hay falta de empatía del gobierno local con las tradiciones de la ciudad".

La concejala socialista de Festejos, Yolanda Alonso, replicó que el horario seguirá siendo por la mañana porque "así lo decidió casi por unanimidad el tejido asociativo que participa en la elaboración de carrozas, porque estuvieron todas de acuerdo excepto la Cofradía de El Bollo". Y añadió que, en realidad, lo que se planteó en la reunión para organizar los desfiles "fue de suprimir el del Lunes de Pascua".

Alonso dio tres motivos más para mantener el horario de mañana. Uno, que quienes acompañan a los menores que van en la carrozas "son voluntarios de las asociaciones de vecinos que las elaboran, y que también tienen derecho a disfrutar de la Comida en la Calle". Otra, que está bien mantener las tradiciones, "pero hay que atender a los cambios que se producen en la sociedad con el tiempo. Cada vez vienen más personas a participar en la fiesta", y eso genera un enorme trabajo de infraestructura y de seguridad que hay que facilitar. La tercera razón es que quienes participan en el desfile también pueden disfrutar de las actuaciones musicales organizadas para la sobremesa de la Comida en la Calle y el fin de fiesta.

Las cuentas municipales

La fiscalidad de las cuentas municipales ocupó la primera parte de la sesión plenaria al tener que dar cuenta el gobierno del plan presupuestario para 2026-2028 y la aprobación inicial de modificaciones presupuestarias, y créditos extraordinarios. La portavoz del PP, Esther Llamazares, insistió una vez más, en la ilegalidad del encadenamiento de contratos del que advierte la Intervención municipal y la falta de concurrencia para algunos contratos. La edil de Hacienda, Raquel Ruiz, negó tajantemente que se comentan ilegalidades y aseguró que en los informes técnicos se hacen recomendaciones y que todos los servicios municipales están haciendo un esfuerzo para planificar los contratos, pero que en ocasiones no es posible porque hay que adaptarse a situaciones u oportunidades que surgen. También negó que haya ilegalidad alguna en las facturas, y explicó que a veces hay "descompás" entre ejercicios presupuestarios.

Como curiosidad, los dos ediles de Podemos que estuvieron medio mandato en el gobierno, ayer se abstuvieron en todas las votaciones de carácter económico junto con PP y Vox.

Por otro lado, la moción de IU en defensa de la educación pública se aprobó con los votos de PSOE y Podemos tras realizar alguna modificación sobre el texto inicial y tras un intenso debate con PP y Vox.