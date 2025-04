"Es una injusticia", señala el afectado por la polémica del parking del aeropuerto

"Es una injusticia. Estamos pagando nosotros por un error que cometieron en el Ayuntamiento", clama Pedro Suárez, dueño del parking del Aeropuerto que durante estos días ha protagonizado la gran polémica en Castrillón. Este empresario lleva ocho años esperando para poder abrir su negocio, con una inversión hecha de más de un millón de euros, y no para de ver cómo le ponen palos en la rueda. Ahora, confía que tras el próximo pleno municipal su empresa pueda abrir la persiana. "La idea es abrir para verano, pero dije lo mismo el año pasado y mira cómo estamos", comenta.

"El año pasado salió todo aprobado, pero se lió. Hubo una confusión en el Ayuntamiento y metieron unas parcelas que no eran las correctas", recuerda Suárez, que reconoce "no entender porqué tengo que pagar yo los errores que han cometido otras personas". "Es verdad que el alcalde de Castrillón (Eloy Alonso) se puso en contacto conmigo para explicarme la situación, pero hasta estas semanas no estábamos viendo ningún avance", explica el empresario, que tras la decisión del Regidor castrillonense de quitar las competencias temporalmente a Gustavo Prieto, concejal de Territorio, es positivo, ya que espera que este lunes, en el pleno municipal, se apruebe su licencia.

Según explica Suárez, la inversión para crear este aparcamiento ronda el millón de euros y todo está listo para empezar a funcionar, a la espera de la licencia para abrir las puertas. Este nuevo aparcamiento cuenta con cuatrocientas plazas de estacionamiento, además de unas naves para que puedan quedarse también coches de alquiler.