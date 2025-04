La Magdalena, hasta los topes por uno de los mayores conciertos que se recuerdan en Avilés: "Esto es una religión"

Es uno de los mayores conciertos que se recuerdan en Avilés: energía desbordante en escena. Hace ya hace semanas La Raíz colgó el cartel de «no hay billetes» para su concierto en La Magdalena. La banda de Gandía (Valencia) triunfó en tierras avilesinas en una acutación que contó con la aparición de su vocalista, que ha sido diagnosticado de cáncer hace unos meses. Con temas como "La sombra de la sierra" o "Muérdeles", el grupo encandiló a todos los asistentes.

Ante un público entregado, que desde antes de arrancar ya se hizo notar por la zona, la banda dio un show a la altura y que congregó a miles de personas llegadas de todas partes de España, tales como Cantabria, País Vasco o Extremadura. «La Raíz es como nuestra religión, lo que une a nuestro grupo», señala Marcos González, de Cáceres y que, aprovechando el concierto, promete degustar «unos cuantos cachopos».

González no era el único novato en tierras asturianas. «Es la primera vez que pasan de Llanes. Mira que les he insistido veces que vengan a Asturias, pero no hay manra. Lo que mueve La Raiz no lo mueve nadie», comenta Yago Iglesias, anfritión de un grupo de vascos que acaban de aterrizar en Avilés. «Vamos juntos a la uni y que mejor excusa para conocer su casa», apunta Mikel Prados, que lleva ya dos días disfrutando de una zona que «me está sorprendiendo».