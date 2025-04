Avilés se ancla como ciudad de conciertos con "La Raíz": 8.000 almas

Ha sido uno de los mayores conciertos que se recuerda en Avilés: energía desbordante en escena, una locura. Hace ya hace semanas que "La Raíz" había colgado el cartel de "no hay billetes" para su concierto de La Magdalena: ocho mil y pico personas meneándose con los ritmos marcados por la banda de Gandía.

Los de "La Raíz" se hicieron notar antes de arrancar su espectáculo: un "show" a la altura que congregó a miles de personas llegadas de todas partes de España: de Cantabria, País Vasco o Extremadura. "‘La Raíz’ es como nuestra religión, lo que une a nuestro grupo", dijo Marcos González, que viene de Cáceres y todavía no ha probado los cachopos que ha imaginado."Es la primera vez que pasan de Llanes. Mira que les he insistido veces que vengan a Asturias, pero no hay manera. Lo que mueve ‘La Raiz’ no lo mueve nadie", comenta Yago Iglesias, anfitrión de un grupo de vascos que acaba de aterrizar en Avilés. "Vamos juntos a la uni y qué mejor excusa para conocer su casa que venir al concierto", apunta Mikel Prados, que lleva ya dos días disfrutando de una zona.

Entre los 8.000 asistentes estaban Eduardo del Río, Pablo Silió, Alejandro Santamaría, David Gutiérrez y Efrén Aguayo, todos de Corrales de Buelna, en Cantabria. Los cinco amigos, fieles incondicionales de "La Raíz", explicaron que este concierto es "una forma de revivir la adolescencia".

Los cántabros enumeraron tres temas imprescindibles de la popular banda valenciana: "Borracha y callejera", "La hoguera de los continentes" y "Suya mi guerra".

Desde Galicia llegaron al concierto Hugo Román y Paula López, una pareja que guarda un especial recuerdo del grupo ya que hace años, se conocieron en uno de sus conciertos. "Nos lleva a esa época, que fue mágica", reconocen ".

Ahora Avilés ya es magia. El recibimiento a los de Gandía no pudo ser mejor, con una de las mejores entradas que se recuerdan en la ciudad en décadas .