Licencia para soñar: el Avilés certifica, con una goleada, su tercer puesto y ya piensa en el play-off (3-0)

Los grandes equipos tiene que marcar la diferencia en las áreas y este avilés tiene, en los dos lados, auténticos titanes. Fe de ello puede dar Santamaría, que aunque durante esta campaña tuvo varios problemas físicos, cada vez que ha podido ha demostrado ser uno de los mejores '9' de la categoría. Con dos tantos ha certificado el tercer puesto de los blanquiazules, el gran objetivo de la segunda vuelta y lo que da a los suyos la tranquilidad de ir a Soria el próximo domingo sin jugarse nada. Once goles lleva el gijonés, uno de los grandes fichajes. Con estos tres puntos, además, certifican la tercera posición, lo que les permite, en principio, jugar las vueltas del play-off en el Suárez Puerta.

Tras las rotaciones de los últimos encuentros, condicionadas por el partido entre semana ante el Langreo, Rozada tiró de su once de gala para tratar de asegurar la ansiada tercera posición. Natalio se coló por Javi Cueto, aun recuperándose de sus molestias. En el resto de puestos no hubo novedades, conscientes de la importancia que tenía el duelo de hoy.

Avilés 3 0 Guijuelo 1-0, min. 47: Santamaría. 2-0, min. 51: Santamaría. 3-0, min. 78: Javi Cueto. Alineación Avilés Álvaro Fernández (2);

Soler (2), Babin (2), Josín (1), Viti (1);

Isi Ros (2), Gete (1), Kevin Bautista (1), Davo Fernández (2);

Natalio (2), Santamaría (3) CAMBIOS Nico Fernández (1) por Santamaría, min. 57. Callis (1) por Soler, min. 67. Mecerreyes (1) por Natalio, min. 67. Osky (1) por Davo Fernández, min. 75. Javi Cueto (2) por Gete, min. 75. Alineación Guijuelo Oleaga (1);

Montes (1), Expo Jr (1), Javi (1), Coque (1);

Antón (1), Alonso (1), Cristóbal (1);

Morales (1), Pana (1), Carmona (1) CAMBIOS Alex Hernández (1) por Carmona, min. 65. Izan (1) por Alonso, min. 65. Sillero (1) por Coque, min. 73. Mario Robles (s. c.) por Expo Jr, min. 80 Fontecha Márquez (Comité vasco). Amonestó a los locales Isi Ros y Callís y a los visitantes Antón, Cristobal y Expo Jr. Román Suárez Puerta

Aunque el Guijuelo no se jugaba nada, dejó claro desde los primeros instantes que no iba a dar su brazo a torcer con facilidad. Tras unos primeros compases de tuteo pronto el dominio de la pelota cayó para el lado blanquiazul, aunque el Avilés sufría para hacer daño en el muro salmantino. Gran parte del juego pasaba por los costados, con un Davo Fernández e Isi Ros pletóricos. El murciano, con su desparpajo habitual, tan pronto se dejaba ver en la frontal del área como arrancaba desde su campo con una serie de eslalons que permitía a su equipo subir muchos metros en el campo. Pero faltaba probar al guardameta rival.

Fue Natalio, tras una buena internada de Davo Fernández, el primero en hacer una muesca en la zaga del Guijuelo. Su disparo fue como destapar el tarro de las esencias, porque desde ese momento el encuentro se volcó en contra del área salmantina. El Avilés cargaba el área con centros y acciones peligrosas, pero sin llegar a acertar un último pase que dejase un remate claro. Santamaría hizo mucho daño entre líneas, despegándose de los centrales rivales, aunque el peso del partido estaba claramente en los costados avilesinos. Gete, antes del descanso, probó suerte tras una buena conexión en banda entre Soler y Santamaría y Fernández tuvo otra de las más claras justo antes del pitido.

Nada más arrancar la segunda mitad llegó la alegría para la grada del Suárez Puerta. Tras un ataque del Guijuelo sacó la pelota jugada el Avilés. Con un movimiento de pillo Natalio recibió entre líneas y, con astucia, encontró a Santamaría al espacio. El gijonés, solo ante el portero, no titubeó. Y con uno solo no tuvo suficiente. No habían pasado ni cinco minutos cuando el ariete cazó un rechace en el área para acabar de sentenciar el encuentro. El delantero es el gran líder ofensivo de este Avilés, como ha demostrado cada vez que ha estado disponible, y hoy ha sido una nueva muestra de ello.

EN IMÁGENES: Así ha sido la victoria del Avilés ante el Guijuelo / Miki López

Tras sentenciar el encuentro Rozada no quiso arriesgar a cualquier lesión y sacó a Santamaría, para prevenir. El Avilés no se juega nada y hay que tener las pìernas frescas para el play-off. Isi Ros, eso sí, no entendió de descansos, y aunque protagonizó varias de las mejores jugadas de la segunda parte, con varios regares que levantaron al público de sus butacas, le faltó un pelín de mordiente para aumentar la ventaja en el marcador. Javi Cueto, que entró en los últimos compases, se encargó de cerrar el partido con un toque sutil delante del portero a pase de Callís

Objetivo cumplido. Tras una primera vuelta marcada por las lesiones el Avilés tenía la misión de, con gran parte de sus pìezas disponibles, quedar tercero, y lo ha logrado. Este equipo ha demostrado que, con todos sanos, puede plantarle cara a cualquiera y que, ahora que llega el play-off se puede soñar con cualquier cosa.