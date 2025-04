'Dj Barce' ya calienta el festival del año en Avilés: "El Monoloco va a ser una noche mágica, estoy con muchísimas ganas"

Jorge Bárcenas (Madrid, 1998), conocido dentro de la música como DJ Barce, será uno de los encargados de poner a saltar este miércoles al pabellón de La Magdalena. El madrileño es uno de los djs del Monoloco y, a sus 27 años, es una de las figuras dentro de la escena electrónica española. Extrovertido y con un entusiasmo que anima a cualquiera a asistir a una de sus sesiones, atiende a LA NUEVA ESPAÑA tras un duro fin de semana de conciertos.

Aún es muy joven. ¿Cómo empezó en el mundo de la música?

Fue de pequeñito. Le pedí a los Reyes que me regalasen un curso de batería y ahí empecé. Con los años empezó a encantarme la música electrónica y mis padres me regalaron, por mi cumpleaños, un curso de dj en Madrid. Cada vez que iba me ilusionaba más. Luego todo fue una bola de nieve: hice pequeños bolos, cumpleaños… Hasta ahora, que puedo decir que estoy cumpliendo mi sueño.

Cuando llegan los 18 siempre está ese momento que, en casa, dicen que, además de la música, hay que estudiar. ¿Cómo fue su caso?

Mi madre siempre ha defendido que los estudios son lo primero. Hice Marketing, pero entre primero y segundo me empezaron a llegar oportunidades que creía que no volvería a tener. Fue un punto de inflexión complicado. En la universidad no me ayudaron mucho, porque asocian a los djs con el mundo de la noche. Yo defiendo que se puede ser dj sin tener nada que ver con las cosas negativas que se asocian a ello. Decidí que quería apostar por mi sueño y, aunque ahora ano tengo todas las asignaturas de la carrera, si no hubiese hecho ese sacrificio no estaría aquí. No me arrepiento.

Siendo tan joven es uno de los djs más conocidos de España. ¿Cómo lleva la gestión de la fama?

He tenido mis rachas, pero me considero un chico normal. Sigo igual que siempre, estar expuesto no me afecta. Intento tener los pies en el suelo, mantengo a mis amigos de siempre y me arropo mucho en mi familia, que es muy importante para no volverse loco. He tenido épocas de tener la cabeza menos amueblada, pero ahora creo que soy más maduro.

Su gran salto al ojo público fue cuando se conoció su relación con Victoria Federica, sobrina de Felipe VI.

Ha sido una etapa de mi vida, eres joven y te enamoras, no es algo que se elija. Es cierto que me enamoré de una persona muy conocida y no eres consciente de la repercusión que tiene hasta que lo vives. Fueron unos años de mi vida maravillosos, pero se me conocía por ser ‘el novio de’, no por lo que hacía. Desde que se acabó he intentado que la música sea la gran protagonista.

¿Qué le diferencia a usted de otros djs como Alex Martini o Selecta, con los que comparte escenario?

Lo que mejor define mis sesiones es la energía y la felicidad que trato de transmitir. Es lo que siento yo, soy feliz en el escenario, y creo que eso se nota. Lo doy todo. Nunca me he encasillado en un género cerrado, me intento adaptar a cada festival. No me gusta tampoco tirar del top 50 de Spotify, trato de intercalar temas antiguos. Quiero que la gente se acuerde de mí, del momento en el que escuchó una canción, y que se guarde ese recuerdo feliz.

Es la segunda vez que actúa en Asturias. ¿Viene motivado al Monoloco?

Es una zona que me encanta, suelo veranear en el norte. El Monoloco se ha posicionado como uno de los mejores festivales de España y me hace ilusión que estén detrás dos chavales jóvenes. Va a ser una noche mágica, voy con muchísimas ganas. Los festivales son los conciertos que más disfruto, me pongo nervioso las horas previas y siento algo en el pecho, como cuando estas enamorado. Quedan tres días y ya estoy motivadísimo.

