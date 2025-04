Vermú, ensalada y muchos paseos con el perro: así ha vivido la comarca de Avilés el gran apagón

Vermú y ensalada. Y muchos paseos con perros. Así entretuvieron el almuerzo –y gran parte de la tarde– en la comarca de Avilés mientras España estaba sumida en un apagón. «Qué le vamos a hacer, nosotros no tenemos la solución. Por lo menos tratar de pasar lo mejor posible este rato», coincidían en los grupos de tertulia improvisada en plena calle. A primera hora de la tarde, la mayor preocupación de la hostelería, aunque celebraban la gran afluencia que estaban entiendo en sus terrazas, eran las neveras. «La gente está, sorprendentemente, muy animada. No podemos dar cafés, pero el que quiere uno, al final, acaba decantándose por un vermú», explicó David Franqueria, propietario del Bombé, en la plaza de Pedro Menéndez cuyo gran temor era por la refrigeración, ya que «un tiempo puede aguantar, pero no toda la vida. A ver si se puede solucionar pronto, porque si no, las pérdidas pueden ser grandes», auguraba pasadas las dos de la tarde.

Su terraza no era la única llena. Todo el centro de Avilés estaba a rebosar, con gente que se había tomado la mañana como si fuese un festivo. Otro de los puntos con más ‘movida’ era un hotel de la calle La Fruta , cuyas trabajadoras se preguntaban en la puerta como poder resolver este entuerto. «Con los clientes que ya tienen su llave registrada no hay problema, pero la gente que quiere entrar ahora les tenemos que decir que no. Las puertas van con tarjeta y no graban», apuntan las avilesinas, cuya cocina también estaba cerrada, por lo que no pudieron sacar su jornada laboral adelante. «Por suerte esto ha pasado un lunes. Imagínate este corte de luz el sábado, con el concierto de La Raíz, o en plena Semana Santa. Eso sí que sería un caos de verdad», subrayan.

Pero el lunes también sumaba el aliciente de jornada de mercado en Avilés. Por ello, hubo tiempo– y mucho– para lanzarse a por tomates y lechugas frescas. Esa era la receta en la plaza Hermanos Orbón para, ante la imposibilidad de poder cocinar por la falta de luz. Y es que el gran apagón coincidió con el mercado semanal, lo que hizo que se disparasen las ventas de sus productos, ya que todos los supermercados cercanos habían cerrado sus puertas. «Aquí trabajo con mi báscula, que va a pilas, y no hay ningún tipo de problema. Las cosas las apuntó en la libreta y listo», comentó Ramón Gabarri mientras atendía a unas clientas que, como curiosidad, todavía no se había enterado de lo ocurrido. «Nada, hoy toca ensalada, qué le vamos a hacer. Por unas horas no pasa nada», señalaban las avilesinas, aunque alguna mostraba su preocupación por saber qué iba hacer para la cena.

No obstante, el Ayuntamiento de Avilés agradeció el comportamiento cívico del que hizo gala la ciudadanía avilesina en esta situación sin precedentes. Apenas 45 minutos después de producirse la interrupción del suministro se habilitó un comité de crisis presidido por la alcaldesa, Mariví Monteserín, con presencia de los ediles de Desarrollo Económico, Servicios Urbanos y Movilidad y Servicios Sociales. En dicho comité también estuvieron presentes el comisario jefe de la Policía Local, Rafael Á. Rodríguez; la comisaria de la Policía Nacional en Avilés, Inmaculada Leis y la gerente de Aguas de Avilés, Susana Jódar, así como personal de los servicios técnicos y de comunicación municipales. Su prioridad era la cobertura de las necesidades y suministros esenciales en centros educativos, centros de mayores, el Centro de Atención a Personas sin Hogar, o el Edificio Fuero, en el que se encuentran acogidos 80 escolares procedentes de la ciudad hermanada de Saint-Nazaire, entre otros.Igualmente se ordenó la apertura de las barreras de salida de los tres aparcamientos municipales gestionados por Ruasa, quedando prohibida la entrada a los mismos.

Pasadas las cuatro y media de la tarde se produjo una segunda reunión de ese comité de crisis, donde se constató la ausencia de incidencias en el tráfico –a pesar de quedar fuera de servicio la totalidad de la red semafórica–, y se trasladó un balance de 40 atenciones para el rescate de atrapados en ascensores. Por parte de Aguas de Avilés se comunicó que el suministro de agua potable estaba garantizado en toda la ciudad, y que únicamente fue necesario trasladar cubas en un bloque de viviendas en El Alfaraz y unas pocas viviendas unifamiliares en Piedramenuda y en Llaranes, donde la altitud es superior a la de los depósitos.

Aunque en Avilés la luz no volvió hasta cerca de las 20.30 horas, en lugares como Luanco o Corvera los vecinos ya festejaban a media tarde el regreso del suministro a sus casa.

Donde sí hubo una evidente afectación fue en la estación de Inspección Técnica de Vehículos que sufrió y mucho en una jornada de máxima actividad. En plena revisión de vehículos, la luz se fue, dejando a muchos conductores a la espera de poder regresar, mientras que los técnicos se reunieron para decidir cómo proceder. Los conductores con cita previa se apelotonaban en la oficina con los papeles de su vehículo, muchos preocupados por si podrían realizar la inspección o si, por contra, tendrían que volver a casa. «Hay mucho lío. Tenemos muchos vehículos en mitad de la inspección, que se han quedado por si volviese la luz», comentó una de las trabajadoras sin ningún dispositivo electrónico disponible. Echaron mano del papel y el boli para apuntar citas para este martes y miércoles. «El problema principal es que no se puede facturar ni devolver el dinero, por lo que hay que encajar a todos los afectados», señaló.

El apagón también llevará a los responsables de la Rula de Avilés a celebrar este martes una doble subasta: la que se tenía que haber celebrado ayer a las 17.00 horas, tras caerse la red eléctrica de todo el país, y la ordinaria de esta jornada. Ayer mismo en las instalaciones avilesinas pusieron a trabajar un generador, para garantizar el funcionamiento básico de la instalación. De este modo, se garantizó el correcto mantenimiento de la cadena de frío de las diferentes especies, algo que no serían capaces de realizar los compradores en caso de que la subasta se hubiese llevado a cabo. «El pescado llegará fresco a los mostradores de las pescaderías y supermercados», señalaron desde la Rula. «Hemos activado los planes de emergencia. Lo importante ahora es conservar el pescado. Nunca habíamos experimentando una situación como esta», comentó el jefe de cancha, Jorge Juan Fernández.