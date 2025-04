Retiran del orden del día el informe sobre el parking del Aeropuerto

A debatir candelabro en mano. Es una exageración, pero a punto estuvo de convertirse en realidad en el pleno de Castrillón. El apagón que ha afectado a toda España ha pillado a los concejales castrillonenses en su sesión plenaria mensual, obligando a tener que acabar el debate antes de tiempo, sin megafonía ni transmisión online. Los últimos puntos, dos mociones sobre educación y Secretariado Gitano, tuvieron que ser transcritos manualmente, ya que no funcionaba nada.

Da la casualidad que este pleno, además, venía cargado de polémica con todo lo que rodea al futuro del parking del aeropuerto de Asturias. Aunque finalmente se quitó el punto del orden del día gracias a los votes de Izquierda Unida y PSOE y la abstención de Vox, hubo tiempo para debatir al respecto. Eso sí, sin la presencia de Gustavo Prieto, concejal de Territorio, que tras haber denunciado el expediente ante la Guardia Civil aludió a "conflicto de intereses" para ausentarse de la sala. Vivió el debate desde la puerta, paseando en el hall del Ayuntamiento.

"Algo tan común en un Ayuntamiento, como es hacer una corrección, se está sobredimensionando", afirmó Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, que hizo una reflexión sobre a quién le beneficia toda la polémica generada. "Al Ayuntamiento no, al equipo de gobierno no y a los vecinos tampoco. Esto beneficia a los que les molesta que estemos en el gobierno, que no entienden que hemos ganado por mayoría", aseguró el regidor.

Aunque el PP pidió a la oposición que se votase este punto, para no alargarlo más en el tiempo, tanto PSOE e Izquierda Unida alertaron del peligro que puede tener aprobar este punto sin el suficiente estudio. "Es un error de contenido en un acuerdo del pleno. El problema vino al hacer el convenio. Si os interesase el interés municipal se aprobaría", señaló Ignacio Menéndez, concejal de Hacienda y encargado de defender la propuesta. Por su parte, tanto Izquierda Unida como el PSOE se mostraron muy críticos con el gobierno. "Hay alcaldes que por temas así están en la cárcel. Solo pedimos un informe jurídico superior", indicó Iván López, portavoz socialista, que sugirió la posibilidad de crear un pleno extraordinario para, una vez estudiados los informes, tratar su aprobación. "No asumen sus errores, han quitado las competencias a un concejal que cobra lo mismo que yo como alcaldesa", espetó Yasmina Triguero, de IU, que cree que es "el propio equipo de gobierno el que genera estas dudas".