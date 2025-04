Los arquitectos instan a optimizar recursos a los futuros diseñadores

La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias continuó este martes con sus Jornadas de Diseño tras un primer día en el que el apagón eléctrico paralizó las actividades. Ayer, el alumnado del centro avilesino contó con la participación de profesionales del mundo de la arquitectura y de la ilustración. Por un lado, Ester Roldán y Víctor Longo, de Longo + Roldán Arquitectura, un estudio de Gijón, y por otro, la ilustradora avilesina Verónica Grech. Los profesionales centraron sus intervenciones en la orientación a la hora de sacar adelante proyectos de diseño, así como los primeros pasos que dieron en su trayectoria.

Por su parte, los arquitectos, durante el taller que impartieron, propusieron al alumnado idear un diseño de un espacio "chillout" para la instalación museográfica que realizaron en 2009 para la Laboral Centro de Arte. "Por el paso del tiempo, al tratarse de un espacio con mucho éxito, les planteamos idear la renovación del espacio teniendo en cuenta las necesidades de una instalación con tanto movimiento en estos años". En ese sentido, explicaron que la optimización de recursos "es muy importante" ya que "no son limitados" y comentaron las complejidades que surgen cuando "un profesional concibe una idea que es rechazada y le obliga a repensar el proyecto". La inteligencia artificial también tuvo su debate y Grech comentó que, pese a no afectar actualmente a los ilustradores, sí que es necesario "analizar los cambios que puede suponer a nivel social". "Se le da mucha bola, pero actualmente no es relevante", señaló.