Juan Magán, que actuó en el festival Monoloco: "Asturias tiene una energía increíble y una cultura musical muy amplia"

Juan Magán (Badalona, 1978) es una parte fundamental en la banda sonora de gran parte de la población joven de España. Muchos de sus éxitos aún suenan en las discotecas de todo el país, con temas con cientos de millones de reproducciones. Ha sido la gran estrella de la primera edición del Monoloco, el festival que el pasado miércoles llenó el pabellón de La Magdalena. Antes de actuar hizo un hueco en su agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA, sentado en la zona del back stage.

De nuevo en Asturias.

Asturias siempre es bien, es una tierra maravillosa. Tiene una energía increíble, una cultura musical muy amplia, desde la electrónica a lo urbano, pasando por sus orquestas. Se nota que aquí os lo gozaís.

Usted es madrileño y es un habitual ene eventos por la zona mediterránea. ¿Qué tiene Asturias diferente?

Además de la gente, que es increíble, tiene esos paisajes que a mi me vuelven loco. Y la comida, que no se me olvide. Hoy me he puesto morado

¿Qué sabor de boca le deja su paso por el Monoloco?

Estoy encantado de poder haber partido. Me gusta trabajar con sus promotores, son unos chavales que lo hacen espectacular y le ponen mucho corazón. Ha sido una noche muy chula.

Para mucha parte del público ha sido una de las voces de su adolescencia.

Es algo súper bonito. Son muchos años de carrera y la gente tiene muchos recuerdos de mis canciones. Varios de sus momentos especiales son con ellas de fondo. Esa manera de formar parte de su propia banda sonora es muy bonito. Me siento orgulloso de ello.

¿Cuándo empezó su carrera pensaba que iba a poder hacer algo así?

No lo pensaba, pero quería que fuese así. Trabajaba para ello, pero nunca pensaba que fuese a suceder. El modo de consumo de la música ha cambiado mucho, ahora todo es más efímero y rápido, pero yo he tenido la suerte de hacer canciones que han perdurado. Espero que sea algo que siga así.

Llevas más de 15 años sonando en todas las discotecas de España. ¿Qué ha cambiado desde sus inicios hasta ahora?

Muchas cosas. Lo primero es que ahora soy más maduro, antes era un chaval que la liaba pardísima allá donde fuera. Siempre iba en contra de la corriente haciendo música, trayendo cosas que aquí no se hacía, que no se respetaban y se prejuzgaban. Gracias a Dios los vientos ahora soplan de otra manera, todo a cambiado para los que vienen. Ahora sales con más seguridad en los lanzamientos de canciones, en los escenarios…

Usted es, de cierta manera, el maestro de muchos de los djs que ahora están actuando. ¿Se siente así?

Es verdad que puse mi granito de arena para que todo lo que está sucediendo ahora fluya más. Me siento orgulloso de haber contribuido a ello.

La gente de la industria musical tiene grandes palabras hacía usted.

Siento mucho el cariño, la verdad. Tengo la suerte de tener muchos amigos en cualquier ámbito de la industria musical. Simplemente creo que, si subes sin pisar a nadie, cuando consigues un estatus o cuando te vaes, mucha gente te va a echar un cable, porque has tratado bien a todo el mundo.

¿Qué tiene Juan Magán para conectar con la generación Tiktok y con las personas más veteranas?

Una de las claves creo que es que hablo de cosas universales, pero sin caer en la chabacanería. Muchas veces lo fácil es hablar con la jerga de ahora, pero yo ya tengo una dad que no me pega. Creo que mi música es fácil de digerir para todo el mundo, vale para cualquier mood, es muy consumible para cualquier tipo de persona y eso abre un abanico inmenso.

Habla ahora de la edad. ¿No ha pensado en jubilarse?

Lo pienso todos los días, pero me encanta lo que hago. La gente sigue demandándome y yo no puedo parar. Hay veces que lo pienso y se lo comento a mi equipo, que creo que ya podemos parar, que ya tenemos el futuro arreglado, y me dicen que tienen cien solicitudes de fechas para ese año. Todavía me queda mucha cuerda.